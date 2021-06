Une famille sous le choc assiste au retour de son chat alors qu'elle pensait avoir assisté à ses funérailles !

Les propriétaires de Frankie n’en croyaient pas leurs yeux en voyant ce chat réapparaître, alors qu’ils le croyaient décédé et avaient même organisé ses funérailles. Tout avait commencé avec la fugue de l’animal, puis la découverte d’un corps de félin sans vie sur une autoroute, non loin du domicile familial.

Une famille du Cheshire, dans le Nord-ouest de l’Angleterre, a assisté, incrédule, au retour de son chat alors qu’elle pensait que ce dernier avait perdu la vie dans un accident de la route quelques jours plus tôt. Un récit rocambolesque que rapportait le site de la BBC ce mardi 15 juin.

D’abord le choc, puis le soulagement et le bonheur d’avoir retrouvé un être cher que l’on pensait ne plus jamais revoir. Et enfin les questions… C’est ce qu’ont récemment vécu les maîtres de Frankie, un chat sénior.

Âgé de 16 ans, l’animal avait disparu de la maison familiale, située dans le village de Stretton à Warrington. Dès lors, ses propriétaires s’étaient mis à le chercher partout dans les environs. Des photos du chat avaient également été postées sur les réseaux sociaux, mais il restait introuvable.

Rachel Fitzsimons / Facebook

Sa maîtresse Rachel Fitzsimons voulait toutefois garder espoir, mais a déchanté en apercevant le corps inanimé d’un chat ressemblant au sien, gisant sur l’autoroute M6, près de chez elle. Elle a alors contacté l’entreprise publique Highways England, chargée de la gestion des autoroutes anglaises, et lui a fourni une description détaillée de son animal de compagnie. Les employés ont confirmé que celle-ci correspondait aux caractéristiques du félin du félin décédé sur la voie routière.

« Nous avons fait incinérer le chat de quelqu’un d’autre »

Les Fitzsimons ont pu récupérer le corps et ont organisé les funérailles de celui qu’ils pensaient être leur chat adoré, avant d’en recevoir les cendres disposées dans une urne. Ils ont néanmoins été stupéfaits en assistant, quelques jours plus tard, à sa « résurrection ». Frankie était de retour à la maison.

« C’est un miracle. Nous pensions qu’il était mort », a confié le fils Remy, 7 ans. « Il est revenu, amaigri et affamé, mais en vie », a indiqué sa mère, qui ne s’expliquait pas ce qu’elle voyait.

Elle s’est ensuite rendue à l’évidence : « Nous avons fait incinérer le chat de quelqu’un d’autre ».