Une famille recherche désespérément le chien de leur fils atteint d'une maladie rare et handicapante

Une famille du Finistère est à la recherche de son chien disparu depuis 3 semaines et ayant probablement été volé. La présence de l’animal est essentielle pour Dany, atteint d’une anomalie génétique rare.

Les propriétaires de Texas ont perdu la trace de ce Cocker Anglais de 6 ans et demi. Le canidé s’est volatilisé le 7 janvier dernier, et ses maîtres pensent que l’hypothèse la plus possible est qu’il ait été volé après sa fugue, comme le rapportait Ouest-France dimanche 30 janvier.

Le matin de sa disparition, le portail de la maison de sa famille, située dans le quartier de Kerledan à Gouesnou (29) à une poignée de kilomètre au nord de Brest, était ouvert à cause du vent. Le chien s’était alors échappé en compagnie d’un congénère, mais ce dernier était rentré peu après. Texas, lui, reste introuvable à ce jour, et les appels à témoin se multiplient sur les réseaux sociaux. Ils ont été réitérés le weekend dernier.



Retrouver le quadrupède sain et sauf est d’autant plus urgent que l’un des 4 enfants de cette famille, un jeune homme de 22 ans prénommé Dany, y est extrêmement attaché. Le Cocker Anglais lui est même indispensable, car il l’aide au quotidien face à la maladie rare dont il souffre.

Texas et Dany ont besoin l’un de l’autre

La mère de Dany explique, en effet, qu’il est atteint du syndrome de Rubinstein-Taybi, associé notamment à un retard de croissance et de développement.

L’animal l’alerte par ses aboiements quand son taxi médical arrive et lui fait la fête à son retour le soir. Il est aussi pour lui une source de réconfort. Si Dany « a du mal à exprimer ses sentiments », sa mère sait qu’il est très inquiet et pense même qu’il finira par « craquer » si la situation perdure.

Pour elle, Dany a certainement été volé car il est très sociable. Elle en a d’ailleurs informé la gendarmerie et appelle toute personne l’ayant aperçu à la contacter au 06 18 25 14 42.

Texas est identifié par puce électronique. Sa robe est de couleur noire, avec une marque blanche au poitrail, évoquant une « cravate ». Lors de sa disparition, rue Goulven Treguier, il portait un collier rouge et blanc.

