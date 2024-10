Une famille perd son chien âgé et malade à 70 km de la maison, sans espoir, elle le voit pourtant réapparaître 2 mois plus tard (vidéo)

Niraya et ses proches ont pleuré la perte de leur chien tant aimé, disparu tandis qu’il était gardé par un proche. L’animal s’était volatilisé et les chances de le retrouver, d’autant plus qu’il était âgé et malade, s’amincissaient au fil des jours. Ce dont ils ne se doutaient pas, c’était que le quadrupède était également à leur recherche.

Niraya Wilje et son père, Chamlong, ont été absolument dévastés par la perte de leur félin Baew. L’animal s’est enfui pendant qu’il était gardé par la sœur de sa maîtresse et n’a plus donné signe de vie par la suite. Ses proches n’ont eu de ses nouvelles que de 2 mois plus tard et d’une façon totalement stupéfiante.

Le jour de sa disparition, Baew s’était rendu dans un hôpital vétérinaire en compagnie de Niraya pour des examens de santé. Le canidé de 13 ans était malade et devait réaliser des analyses, rapportait MustSharNews. Il est donc passé entre les mains des vétérinaires et sa maîtresse devait obtenir les résultats le lendemain.

Un départ inquiétant

Puisque la clinique se trouvait à 70 km de chez elle, elle a décidé de confier Baew a sa sœur. En effet, cette dernière résidait plus proche et cela évitait un grand aller-retour. Malheureusement, Niraya a fini par regretter ce choix pratique. Sa boule de poils s’est enfuie du domicile de sa gardienne et s’est totalement volatilisée.

La famille a placardé des affiches ou encore partagé massivement la photo du matou sur les réseaux sociaux, mais ce dernier était introuvable. Les jours, puis les semaines sont passés et les maîtres de Baew ont commencé à se faire une raison. Chamlong était particulièrement terrassé par la disparition du chat qu’il aimait tant.

Niraya Wilje / Facebook

Un retour inespéré

Le 3 octobre dernier, tandis que la famille pensait ne plus jamais revoir Baew, ce dernier est apparu dans la maison familiale située à 72 kilomètres de l’endroit où il avait disparu. Malgré la maladie, il avait parcouru toute cette distance pour retrouver les siens. Lesquels n’ont pas pu contenir leur émotion en le retrouvant.

A lire aussi : Une chienne de refuge "aux beaux yeux et doux" trouve enfin une famille après 420 jours d'attente

Au total, l’animal aura disparu 51 jours. Il était épuisé en rentrant à la maison, mais sain et sauf. Un retour inespéré pour ses maîtres, pour qui les larmes ont coulé de bonheur.