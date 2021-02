Une famille pense perdre son chien aspiré dans une tornade. Il fait son retour quelques heures plus tard !

© WECT 6

Une violente tornade avait en partie détruit la maison d’une mère de famille, mais aussi et surtout emporté sa chienne qu’elle croyait ne plus revoir. Le quadrupède y a toutefois survécu et a retrouvé le chemin de son foyer.

Lundi dernier (15 février), Brittany Memory, qui vit à Ocean Isle Beach en Caroline du Nord (Est des Etats-Unis), était intriguée par le comportement inhabituel de sa chienne Penny. La femelle Yorkshire Terrier avait, en effet, sauté sur son lit et y restait assise. Sa maîtresse a compris que quelque chose se préparait.

Une coupure d’électricité est survenue et le vent est devenu de plus en plus violent. La mère de famille a allumé la torche de son smartphone et, aussitôt, un bruit assourdissant a envahi les lieux. Brittany Memory a tout de suite pensé à protéger son fils, puis alors qu’elle cherchait Penny pour la mettre à l’abri elle aussi, quasiment tout dans sa maison s’est mis à trembler très fortement.

Une tornade de catégorie EF3 sur l’échelle de Fujita améliorée s’abattait sur la région. Des vents dépassant largement les 200 km/h emportaient quasiment tout sur leur passage. Chez Brittany Memory, des meubles et des couvertures ont été arrachés et des miroirs ont volé en éclats, mais surtout, sa chienne a été aspirée hors de la maison, comme le rapporte Live 5 WCSC.

Elle espérait un miracle et il a bien eu lieu

« J’étais terrifiée. Je pensais qu’elle n’y avait pas survécu ». Malgré la panique, elle tentait de rassurer son enfant en lui promettant qu’il ne lui arriverait rien et que Penny allait s’en sortir elle aussi. Elle ne croyait pas si bien dire.

Quelques heures plus tard, la chienne est revenue seule à la maison. Elle tremblait à la fois de froid et de peur, mais elle était en vie et indemne. Hormis un petit tesson de verre planté dans sa peau, elle ne souffrait de rien de grave. Sa propriétaire l’a emmenée chez le vétérinaire, qui l’a soignée et confirmé qu’elle se portait bien.

Un véritable miracle, sachant que ce jour-là, la tornade avait coûté la vie à 3 personnes, à seulement une poignée de kilomètres de la maison de Brittany Memory.