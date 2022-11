Une chienne découverte attachée à un lampadaire sauvée par une association, qui cherche à contacter l'auteur de l'abandon

Abbey n’a plus rien à craindre, cette chienne abandonnée ayant été secourue par l’association qui l’avait découverte attachée devant son refuge. L’organisation cherche à présent une nouvelle famille aimante pour l’animal.

Plusieurs semaines après l’avoir prise en charge, une association de protection animale britannique s’emploie à trouver un foyer pour une chienne découverte abandonnée devant ses locaux, rapportait la BBC.

Le mercredi 12 octobre, les images enregistrées par les caméras de surveillance installées devant le refuge de la RSPCA de Derby, en Angleterre, montraient une scène déchirante ; une jeune femme attachait une chienne à un lampadaire, avant de quitter les lieux sans elle.

Agée approximativement de 2 ans, la chienne est une Berger Allemand que l’équipe de l’association a appelée Abbey, du nom de la rue où se trouve la structure d’accueil.



RSPCA

Les bénévoles ont constaté qu’elle portait une puce d’identification, mais aussi que les informations renvoyées par cette dernière n’étaient pas à jour. Impossible, donc, pour la RSPCA de Derby d’en connaître le propriétaire.

L’association aimerait contacter la personne ayant abandonné la chienne pour connaître la raison de son geste et l’historique d’Abbey, afin de répondre au mieux à ses besoins. Un appel a été lancé dans ce sens, notamment via les réseaux sociaux.

« Une chienne adorable et malgré ce qu'elle a traversé »

« Même si elle était attachée à l'extérieur du centre, les circonstances dans lesquelles Abbey a été abandonnée étaient loin d'être idéales », a déclaré à la BBC Leanne Bojko, responsable du chenil à la RSPCA de Derby.

A lire aussi : Au refuge, une chienne s’échappe de son box pour aller réconforter 2 chiots qui pleuraient de désespoir

Elle exhorte les gens ne pouvant plus garder leur animal de compagnie à contacter directement les associations, ces dernières pouvant les conseiller et les aider. « Abbey est une chienne adorable et malgré ce qu'elle a traversé », a-t-elle ajouté.

La femelle Berger Allemand a un peu de mal à se faire à la vie au refuge, « ce qui est compréhensible, étant donné qu'il n'y a probablement pas si longtemps, elle vivait dans un environnement familial », a indiqué Leanne Bojko.

Elle et toute l’équipe espèrent trouver une nouvelle maison pour Abbey le plus vite possible.