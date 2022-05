Une famille adopte une femelle Golden Retriever et la réunit avec son chiot. Les retrouvailles émeuvent des millions d'internautes (vidéo)

Une famille adopte une femelle Golden Retriever et la réunit avec son chiot. Les retrouvailles émeuvent des millions d'internautes (vidéo)

Une vidéo postée début mars sur TikTok montre une scène des plus adorables, celle des retrouvailles d’un chiot et sa mère après l’adoption de cette dernière par les propriétaires du petit canidé. Une séquence qui a ému de nombreux internautes.

Kaptain le chiot Golden Retriever et sa mère Zoey sont de nouveau réunis. L’émouvant moment où ils se sont retrouvés a été filmé, et la vidéo postée sur TikTok où elle totalise près de 10 millions de vues, rapportait Newsweek.

Kenzie Keller et son compagnon avaient adopté Kaptain, aujourd’hui âgé de 16 semaines, chez un éleveur. Ce dernier avait récemment décidé que la mère du chiot n’aurait plus d’autre portée et l’avait proposée à l’adoption. Dès que le couple l’a su, il adopté Zoey.

La chienne de 4 ans a donc découvert son nouveau foyer, où l’attendaient son petit Kaptain et l’autre Golden Retriever de la famille. Kenzie Keller a partagé la vidéo des retrouvailles (ci-dessous) sur TikTok le 7 mars.

Le jeune quadrupède et sa génitrice semblent s’être reconnus dès l’instant où ils se sont revus. Sitôt la porte ouverte, Kaptain est allé en courant vers Zoey pour lui souhaiter la bienvenue de la plus chaleureuse des manières.

La suite de la séquence montre les 2 chiens côte à côte, se reniflant mutuellement et s’échangeant les marques de tendresse.



kenziekeller32 / TikTok

Une « connexion instantanée » entre Kaptain et sa maman

Contactée par Newsweek, Kenzie Keller a parlé de « connexion instantanée » entre la mère et son chiot. Elle a ajouté que Zoey devait parfois « recadrer » Kaptain et tempérer son excitation. « Elle paraissait parfois un peu agacée », a-t-elle dit à ce propos en plaisantant.

Dans cette autre vidéo, on peut voir les 3 Golden Retrievers profitant d’une promenade sous la neige :

D’après le professeur Stanley Coren, spécialiste de la psychologie et du comportement canins, les chiens sont capable de reconnaître leur mère longtemps après leur séparation, se basant sur des signaux olfactifs. Un sujet qu’il avait traité dans un article publié en 2017 dans la revue Psychology Today.