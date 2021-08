Une étudiante met à l'honneur son Corgi qui l'a soutenue moralement pendant la pandémie

Comme de nombreuses autres personnes, les étudiants ont souffert de la pandémie de Covid-19. Pour certains, les études ont été difficiles en cette période. Amee Nepomuceno a pu compter sur l'aide de son meilleur ami.

Amee Nepomuceno a vécu une année stressante. L'étudiante en soins infirmiers a rencontré des difficultés à suivre correctement ses cours. Son avenir professionnel était en jeu.

Heureusement, elle a trouvé du réconfort dans les pattes de son compagnon le plus fidèle : Spex. Ce dernier est un adorable Corgi à la robe fauve. Tout au long de sa formation universitaire, Amee Nepomuceno a été soutenue moralement par Spex, un chien au tempérament doux et joyeux.

© Amee Nepomuceno

« Quand je me sentais stressée, le simple fait de l'avoir auprès de moi m'a rendue plus motivée », a confié la jeune femme à The Dodo. Cette dernière estime qu'elle a obtenu son diplôme en partie grâce à son aide.

© Amee Nepomuceno

Une séance photo inoubliable

Pour remercier son animal de compagnie et immortaliser l'un des événements les plus importants de sa vie, Amee Nepomuceno l'a emmené à la séance photo de fin d'année. Comme sa propriétaire, le canidé a porté une coiffe de diplômé.

© Amee Nepomuceno

Spex, tout sourire, a fixé l'objectif, et a posé fièrement aux côtés de sa meilleure amie. « J'adore chaque photo », a déclaré Amee Nepomuceno. « Il est mon tout. »

A lire aussi : Une rencontre inattendue permet de sauver la vie d'un chien au visage atypique

© Amee Nepomuceno

Les images attendrissantes illustrant le duo heureux montrent à quel point le lien entre un être humain et un animal peut être fort. Et quelles que soient les circonstances, nos compagnons à 4 pattes sont toujours là pour nous.