Une équipe de secouristes intervient pour tenter de sauver un chien coincé depuis trois jours après une chute en montagne

Coincée pendant 3 longs jours dans les montagnes galloises, une chienne a finalement été localisée et sauvée après la mobilisation des propriétaires, de leurs proches et des unités de secours de la région. Saine et sauve, Betsy est de retour auprès de sa famille après sa mésaventure.

Le samedi 14 novembre, Betsy, une chienne croisée Pointer Anglais, accompagnait ses propriétaires qui s’adonnaient à la randonnée en montagne. Ils évoluaient sur un site aussi beau qu’impardonnable en cas d’accident, le massif de Snowdonia en l’occurrence, situé dans le Nord du pays de Galles.

Tout se déroulait normalement jusqu’à ce que Betsy se défasse de son harnais et s’éloigne du groupe, près du sommet du mont Cader Idris culminant à 893 mètres, pour ne plus réapparaître. Ses maîtres ont eu beau ratisser le secteur, ils n’ont pas réussi à le retrouver.

La famille de la chienne, mais aussi leurs proches et plusieurs anonymes ont poursuivi les recherches pendant 3 jours, malgré les conditions météorologiques difficiles.

Betsy a finalement été localisée sur un terrain particulièrement escarpé, rapporte North Wales Live. Un des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage d’Aberdyfi, présente sur les lieux, a en effet été guidé par les gémissements du quadrupède. Assistés d’une unité de sauvetage en montagne, lui et ses collègues ont pu atteindre l’animal et le mettre en sécurité.

La chienne était frigorifiée et affamée, mais indemne. Elle a été restituée à sa famille, soulagée de la revoir et reconnaissante envers tous ceux qui ont participé à ce sauvetage.

« Notre équipe a secouru plus de 40 chiens au cours de ces dernières années. Nous essayons d’aider à chaque fois que nous en avons la possibilité », indique Graham O'Hanlon, l’un des secouristes. Il ajoute que « beaucoup parmi les membres ont eux-mêmes des chiens et éprouvent de l’empathie envers les propriétaires qui ont dû vivre des épreuves difficiles. »