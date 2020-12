Une équipe de bénévoles sauve une chienne et sa portée abandonnées dans une boite en plastique sur le parking d'une église

© Paw Angel Animal Rescue

L’équipe de Paw Angel, une association texane dédiée à la cause animale, n’en revenait pas en découvrant une chienne et ses 9 petits abandonnés sur un parking. La famille de canidé a été rapidement prise en charge et soignée.

Quand on ne peut plus s’occuper d’un ou plusieurs chiens, quelle qu’en soit la raison, on peut s’adresser à une association pour tenter de trouver une solution, entre autres possibilités. Les abandonner est assurément inacceptable. Pourtant, c’est bien ce qu’on a fait d’une chienne et de sa progéniture en juillet dernier à Abilene, dans l’Etat du Texas.

Une femelle croisée Boxer et ses 9 chiots ont, en effet, été découverts livrés à eux-mêmes sur le parking d’une église de la ville, comme le rapporte Démotivateur.

Les petits chiens n’étaient âgés que de 2 semaines. Ils avaient été déposés dans une caisse en plastique bleue. Leur génitrice, confuse et apeurée, continuait de veiller sur eux et de les allaiter. Hélas, l’un de ses petits était malade ; il présentait une tumeur.

C’est ce qu’a constaté le vétérinaire de l’association Paw Angel Animal Rescue, dont le refuge se situe aussi à Abilene. Il a examiné les petits chiens et leur mère, amenés par 2 membres de Paw Angel qui avaient été alertés par des publications sur les réseaux sociaux, relatant la triste découverte et postées par des passants.

La chienne souffrait de plusieurs blessures qui ont été traitées. Malheureusement, le chiot ayant une tumeur n’a pu être sauvé.

Mistie Boeger, l’une des 2 bénévoles qui s’étaient rendues sur place pour récupérer les animaux, les accueillis chez elle pendant plusieurs mois. Les chiots ont grandi, leur mère, qui a été appelée Dory, s'est parfaitement rétablie et tous ont été adoptés par la suite.