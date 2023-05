Une communauté entière se mobilise pour retrouver un chien égaré depuis 50 jours

Un insaisissable chien appelé Blaze a déclenché une formidable mobilisation, lui qui était en fugue depuis près de 2 mois. Un récit rapporté par TC Palm.

Le Berger Allemand s’était d’abord égaré dans le comté d’Indian River, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis), le 23 février 2023. La police locale s’était lancée à sa recherche et avait fini par le retrouver 5 jours plus tard sur un îlot au milieu de la lagune.

Les forces de l’ordre cherchaient ensuite ses propriétaires, mais ces derniers ne s’étaient pas manifestés. Passé le délai légal, Blaze avait été adopté, et tout le monde était ainsi persuadé que cela marquait la fin de sa mésaventure. Le quadrupède, lui, avait d’autres plans en tête.

Il avait à nouveau fugué, puis on l’avait localisé et confié à l’association évènement Humane Society of Vero Beach & Indian River County. Celle-ci a organisé un évènement d’adoption auquel Brittany Norair a pris part. Elle est tombée sous le charme du chien en l’y rencontrant et a décidé de l’adopter.

Le 16 mars, Blaze a pu découvrir sa nouvelle maison. Toutefois, le soir-même, le canidé a réussi à sauter par-dessus la clôture pour disparaître dans la nature.

« Le cauchemar est terminé »

Une quête haletante qui s’est finalement achevée le vendredi 5 mai à Vero Beach, toujours en Floride. « Après 50 jours d'errance, le cauchemar est terminé. Il est sain et sauf à la maison et se porte de mieux en mieux », annonçait, en effet, la jeune femme sur Facebook.

Elle ajoutait avoir sollicité les services d’un éducateur canin pour tenter d’atténuer ce comportement de fugue qui caractérise Blaze. Le professionnel doit aussi l’aider à instaurer un rapport de confiance avec son chien. Par ailleurs, le Berger Allemand va désormais être équipé d’un collier GPS, afin que sa maîtresse puisse le localiser rapidement en cas de nouvelle escapade.