Une chienne sourde séduit les visiteurs en plongeant dans une fontaine lors d'un événement d'adoption

Lolli aime être le centre de l’attention lorsque son refuge organise des événements. Toutefois, lors du dernier en date, elle n’a pas été aussi impliquée que d’habitude et s’est même montrée dissipée. En effet, une fontaine dans le jardin a attiré toute son attention.

Lolli, une petite chienne sourde de 2 ans, vit au Clermont County Animal Shelter depuis 8 mois désormais. Le personnel du refuge a progressivement appris à la connaître et a découvert sa passion pour l’eau. Peu importe la taille du bassin et le contexte, la femelle se jettera dedans pour se rafraîchir.

Lolli a charmé les bénévoles au fil des semaines. À son arrivée, elle était plutôt réservée et peinait à s’adapter à son nouvel environnement. Mais au fil du temps, grâce à la bienveillance de ses bienfaiteurs et à leur détermination, elle est sortie de sa coquille pour dévoiler sa personnalité rayonnante.

Clear the Clermont County Animal Shelter / Facebook

L’amour de l’eau

Une fois plus en confiance, Lolli a commencé à s’amuser au refuge. Elle s’est notamment découvert une énorme passion pour la natation : « Quand elle voit de l'eau, elle essaie de vous tirer là-bas pour y entrer » affirmait Hannah Moore, membre du refuge et famille d’accueil de la chienne, relayée par The Dodo. Piscine, petit bassin, flaque, étang… tout lui convient !

C’est dans ce contexte que, lors d’un événement d’adoption, Lolli n’a pas pu résister à l’envie de plonger dans une fontaine. À la base, la chienne était exposée pour trouver sa famille définitive. Elle était d’ailleurs très à l’aise avec le fait de rencontrer des humains et prenait généralement plaisir à se faire dorloter. Mais ce jour-là, elle a attiré l’attention des visiteurs d’une autre façon.

Dès son arrivée, elle a repéré la grande fontaine qui se trouvait aux abords du lieu de l’événement. Elle n’avait d’yeux que pour celle-ci et tirait Hannah pour qu’elle l’y emmène. Laquelle a finalement cédé face à l’insistance du canidé et l’a laissé se baigner : « Je ne peux l'emmener nulle part sans qu'elle se fasse remarquer » plaisantait sa bienfaitrice.

Les talents de nageuse de Lolli n’ont malheureusement pas suffi pour convaincre une famille de l’adopter ce jour-là, mais les sauveteurs ne perdent pas espoir qu’elle trouve sa perle rare.

Megan Dashley / Facebook