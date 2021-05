Une chienne senior saute sur son maître et aboie pour le réveiller, alors que les flammes envahissent sa maison

En Australie, un homme et sa chienne ont pu réchapper à un incendie grâce à cette dernière. D’ordinaire discrète et calme, Ally était très agitée en tirant son maître de son sommeil, juste à temps pour leur permettre de sortir de la propriété en feu.

Wes Stevens vit et travaille à Ballidu, dans l’Ouest de l’Australie, où il est propriétaire d’un pub. Sa chienne Ally l’accompagne partout, y compris dans son bar, où elle est très appréciée des clients.

« Toute la ville la connaît. C’est une chienne merveilleuse », confie Wes Stevens au sujet de la femelle Koolie. Il dit aussi d’Ally, qu’il avait adoptée en 2016, qu’elle est son héroïne.

La chienne de 11 ans lui a, en effet, sauvé la vie dimanche dernier, comme le rapportait hier ABC News.

Très tôt le matin ce jour-là, Wes Stevens a été réveillé en sursaut par Ally, qui avait bondi sur son ventre et aboyait de manière insistante. Un comportement totalement inhabituel de la part de la chienne sénior, qui était d’un naturel silencieux et calme. Elle ne l’avait jamais dérangé dans son sommeil auparavant. L’homme a tout de suite compris que quelque chose de grave était en train de se passer.

Il en a eu la confirmation en regardant dehors par la fenêtre de la cuisine ; tout l’arrière de sa maison était envahi par les flammes.

Dans la buanderie, il stockait 20 litres de carburant. Une pratique courante dans la région, où les stations-services sont rares. Le combustible n’a fait qu’accélérer la progression du feu.

Wes Stevens a à peine eu le temps de sortir en compagnie d’Ally, puis d’éloigner ses véhicules, que la propriété était entièrement brûlée. Il a quasiment tout perdu dans l’incendie.

House fire Ballidu, evening 1st May, home completely destroyed. Big thanks to the local Ballidu DEFS volunteers who attended, police investigations continuing. A reminder to insure your home and contents. #fb pic.twitter.com/mfhFQGSOFo