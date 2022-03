Une chienne sauvée d'une maison en feu passe 4 jours jours sous oxygène, sa famille exprime sa gratitude envers les sauveteurs

L'année dernière, Charlie a vu sa vie défiler devant ses yeux. La chienne a été sauvée de justesse d'une maison en feu, située dans la région de Washington (États-Unis).

Les faits remontent à l'année 2021. « Nous étions à 10 000 kilomètres lorsque nous avons reçu l'appel indiquant que notre maison était en feu. Et bien sûr, la principale chose qui nous préoccupait était notre chienne », a déclaré Ann Sanders.

Charlie, un Labrador croisé, doit son salut à une équipe de pompiers et à une ambulancière. Les soldats du feu ont réussi à sortir l'animal, qui a eu droit à un masque à oxygène, et à éteindre l'incendie. Une fois à l'extérieur, la rescapée a été prise en charge par Marcella Somuah, rapportait FOX19 mercredi 9 mars 2022.

© WJLA / capture d'écran

Plusieurs jours sous oxygène

« Je me suis immédiatement approchée du pompier et j'ai dit que je m'occuperais de la chienne, a expliqué l'ambulancière, elle était étendue là sans vie. Elle avait beaucoup de mucus qui sortait de son museau à cause du masque. Je l'ai immédiatement enlevé et j'ai dégagé ses voies respiratoires. »

Les sauveteurs ont indiqué que l'animal avait été exposé à de fortes fumées toxiques au cours de l'accident. Charlie a dû passer 4 jours sous oxygène dans une clinique vétérinaire.

© WJLA / capture d'écran

Heureusement, tout est bien qui finit bien. La chienne a été remise sur patte grâce au dévouement des soigneurs et a pu retrouver les bras réconfortants de ses propriétaires. Ces derniers ont d'ailleurs exprimé leur profonde gratitude envers les héros, qui ont sauvé la vie de leur compagnon à 4 pattes bien-aimé. « Nous célébrons aujourd'hui le troisième anniversaire de Charlie, s'est réjouie Ann Sanders, ce que nous n'aurions pas pu faire sans ces braves hommes et femmes. »

À la suite de cette intervention salvatrice, les pompiers ont tenu à rappeler aux propriétaires d'avoir toujours une trousse de secours à portée de main pour leurs animaux de compagnie et d'identifier ces derniers. En outre, un accès à l'extérieur serait le bienvenu en cas d'accident, afin qu'ils ne soient pas piégés à l'intérieur.