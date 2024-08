Une chienne retrouvée suspendue à sa laisse dans une cour se remet doucement de cette terrible épreuve

Une chienne en chaleur a suscité la colère d’un voisin, qui a décidé de se venger en faisant preuve de barbarie. La femelle, repérée dans le vide et retenue par sa laisse, a été placée en sécurité puis examinée par un vétérinaire.

Au Cap (Afrique du Sud), dans le campement informel de Siqalo, une chienne a vécu un moment éreintant après s’être retrouvée suspendue à sa laisse dans la vide. Son unique tort aurait été d’être entrée en période de chaleur, ce qui est évidemment naturel pour les femelles non stérilisées. Toutefois, un voisin intransigeant a préféré s’en prendre à elle.

Bully, une croisée Pitbull d’environ 2 ans, a été repérée « pendue au toit » avec sa laisse par un passant, mentionnait Cape Town etc. En chaleur, elle avait agacé l’un des résidents du quartier, lequel l’aurait accrochée de la sorte pour trouver la paix.

Un sauvetage périlleux

En voyant la pauvre chienne ainsi, le bienfaiteur a immédiatement décidé d’agir pour la secourir. Mais ce n’était pas une mince affaire, car elle avait attiré de nombreux mâles prêts à en découdre autour d’elle : « Son sauveteur a subi plusieurs morsures sérieuses d'une meute frénétique de chiens mâles non castrés excités par son parfum et l'agitation générale » témoignait un porte-parole de Animal Welfare Society of SA, association de protection animale sud-africaine.

Le sauveteur s’est extirpé de ce bourbier pour se mettre en sécurité, puis a immédiatement contacté l’organisme de sauvetage pour obtenir de l’aide. Un agent s’est déplacé et est parvenu à capturer la chienne. Il l’a tout de suite emmenée chez un vétérinaire, car elle était blessée.

Animal Welfare Society of SA / Facebook

Une éducation nécessaire

Sur place, Bully a été soignée, mais surtout stérilisée avec l’autorisation de son maître. Lequel ne savait pas qu’elle était en entrée en période de chaleurs, car il n’avait jamais eu d’information sur cet état. Sa bonne volonté lui a permis de récupérer l’animal, sachant qu’il a fait des aménagements chez lui pour qu’elle soit en sécurité : « Son propriétaire a élevé sa clôture et lui a construit un nouveau chenil ».

Il a également encouragé les membres d’Animal Welfare Society of SA a réalisé des campagnes de sensibilisation, car de nombreux maîtres comme lui-même n’ont aucune idée de l’importance de la stérilisation dans le quartier.