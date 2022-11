Une chienne reste coincée dans le terrier d'un lapin pendant 18 heures, les pompiers sont appelés en dernier recours

A Poole, ville du comté du Dorset dans le Sud de l’Angleterre, les soldats du feu locaux ont agi vite et efficacement pour porter secours à une chienne en grande difficulté, rapportait United Press International.

Tôt le matin du mercredi 2 novembre, le centre d’incendie et de secours de Poole (Poole Fire Station) a été contacté au sujet d’un canidé à sauver.

L’animal en question s’était retrouvé pris au piège au fond du terrier d’un lapin. Penny, chienne de petite taille et de type Terrier, avait eu la mauvaise idée de s’y introduire, avant de se rendre compte qu’elle ne parvenait plus à en ressortir.



Poole Fire Station / Facebook

Son maître avait tout tenté pour la libérer, mais sans succès. 18 heures après l’entrée de Penny dans l’étroite cavité et à court de solutions, il a décidé d’appeler les pompiers.

Plus facile que prévu !

Ces derniers sont donc arrivés sur les lieux, au cœur de la forêt de Wareham dans l’ouest de la ville. L’intervention s’est finalement révélée moins ardue que prévue, comme l’indiquait la Poole Fire Station en la relatant sur Facebook. D’après la publication, ces pompiers sont des « des spécialistes des techniques de sauvetage d’animaux », et l’opération du mercredi matin s’est avérée plus « petite et simple » que ce à quoi ils s’attendaient.

Ils sont rapidement parvenus à atteindre l’emplacement de la chienne et à la faire ressortir du terrier, saine et sauve. Penny a pu retrouver son propriétaire soulagé dans la foulée.