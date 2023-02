Une chienne reste au chevet d’un chien mourant pour lui faire ses adieux, veillant sur lui jusqu’à son dernier souffle (vidéo)

Heart et Soul ont vécu ensemble toute leur vie, alors quand il fut l’heure pour eux de se dire adieu, l’émotion fut à son comble au refuge de Stray Rescue of St Louis (États-Unis). Les bénévoles vont tout faire pour que le nom de Soul ne tombe jamais dans l’oubli.

Soul et Heart sont liés depuis leur plus jeune âge, et ont connu les mêmes galères dans la vie. Ces chiens ont été abandonnés sur le bord d’une route, mais ont toujours pu compter l’un sur l’autre pour se soutenir dans les périodes difficiles. Mais à un moment, la situation va devenir ingérable pour eux, et nécessiter l’intervention des secours.

Un évènement éprouvant

Il y a quelque temps, les bénévoles de Stray Rescue of St Louis les ont croisés par hasard, alors que Soul venait d’être blessé dans un accident. Lors de cet incident, Heart a donné de la voix. « Elle aboyait sur nous et se montrait protectrice envers Soul. Elle n’était pas agressive, mais elle voulait faire comprendre aux gens qu’il était son ami et qu’il était blessé », raconte Donna Lochmann, responsable du refuge, à The Dodo.

Stray Rescue of St Louis

Rapidement, les 2 quadrupèdes ont été placés dans le véhicule de leur bienfaitrice, puis amenés en lieu sûr. Tout au long du trajet, Heart n’a pas quitté Soul du regard. Elle a veillé sur lui à chaque instant.

Le chien blessé a ensuite été confié à un vétérinaire, et malheureusement, son diagnostic ne sera pas bon. L’état de santé de Soul était bien plus grave que ce que tout le monde pensait, et on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il était donc l’heure pour Heart et Soul de se dire au revoir…

Un moment particulièrement émouvant, se souvient Donna Lochmann : « Elle a posé sa tête sur lui pour lui et lui a fait un câlin d’adieu. Il est parti en paix, et pendant ce temps-là, elle ne l’a jamais quitté. En les observant, nous avions tous le cœur brisé... ».

Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Puis est venu le moment où Heart et Soul ont dû être séparés. Les bénévoles savaient que la chienne allait avoir besoin de beaucoup de réconfort après cette terrible épreuve. Ils lui ont apporté énormément d’amour, et ont décidé d’avoir un geste plein de bonté envers elle.

« Nous voulions qu’il soit avec elle, alors nous avons acheté une petite breloque que l’on peut ouvrir et dans laquelle on peut mettre des cendres. Nous avons donc placé quelques-unes de ses cendres à l’intérieur et l’avons attaché à son collier. » Cette breloque est agrémentée d’une aile dorée, qui symbolise la présence éternelle de Soul aux côtés de sa meilleure amie. « Il sera avec elle à tout jamais » ajoute Donna Lochmann.

Suite à cela, Heart a été relogée en foyer d’accueil, où « elle reçoit beaucoup d’amour ». Elle cherche actuellement une famille adoptive, mais peu importe où elle se rend, elle aura toujours un petit bout de Soul avec elle. Heart partira aussi avec le reste des cendres de Soul dans une boîte marquée de l’empreinte de sa patte, pour qu’il ne tombe jamais dans l’oubli.