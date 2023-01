Les policiers retrouvent un chien aveugle sur le bord de la route, et lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux

Devoir faire face à la disparition de son animal n’est jamais une chose simple, mais quand celui-ci est aveugle, les craintes ne font que s’intensifier. Buddy fait partie de ces chiens atteints de cécité, et il a fui de son domicile au début du mois de décembre dernier, rapportait KGAB.

Cet évènement avait profondément attristé ses propriétaires, mais pas que. En effet, lorsqu’il a été retrouvé par les agents de police de la ville de Torrington, Buddy était très « triste » lui aussi. Tout ce qu’il voulait était de rejoindre ses maîtres, mais sa cécité l’empêchait peut-être de revenir sur ses pas comme l’aurait fait un autre chien.

Buddy a été retrouvé un beau matin près d’une grange, en train de faire une sieste. Les policiers ont publié sa photo sur leur page Facebook, Torrington Police Department, dans l’espoir de retrouver ses propriétaires le plus vite possible. Ils avaient également mis une ligne téléphonique à disposition de celles et ceux qui reconnaîtraient l’animal.

« Bonne nouvelle ! »

Quelques jours plus tard, l’histoire se terminait bien pour Buddy. Les policiers ont annoncé une « bonne nouvelle » sur les réseaux sociaux : le toutou a pu rejoindre ses propriétaires, grâce à la mobilisation du plus grand nombre. Le canidé peut enfin mettre cette histoire derrière lui, et retrouver un peu de sérénité aux côtés de ceux qu’il aime profondément.