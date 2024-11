Une chienne rescapée d'un ouragan rencontre ses nouveaux amis pour la vie à un millier de kilomètres du lieu de son sauvetage

Le sud-est des Etats-Unis n’a pas été épargné par les catastrophes naturelles ces derniers mois. Les ouragans Milton et Hélène ont apporté leur lot de dévastation, notamment en Floride où de nombreux refuges ont dû être évacués et une multitude d’animaux transférés vers des structures d’accueil établies dans d’autres régions.

Maple fait partie de ces rescapés. Il s’agit d’une chienne croisée Bouvier Australien qui vivait dans un refuge floridien jusqu’à son sauvetage précipité à l’approche des violentes tempêtes. Elle avait ainsi été confiée à la Vanderburgh Humane Society, une association de protection animale basée à Evansville dans l’Etat de l’Indiana.

Maple était en sécurité et recevait tout le soin dont elle avait besoin au refuge, mais cette situation ne pouvait évidemment pas se substituer indéfiniment à une véritable vie de famille. Une vie que cette chienne et bon nombre d’autres canidés et félins secourus en Floride méritent de connaître.

Pour l’aider à concrétiser son rêve d’être adoptée, l’équipe de la Vanderburgh Humane Society ont parlé d’elle sur les réseaux sociaux et l’ont même fait participer à une émission de télévision, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 25 octobre 2024 sur la page Facebook de l’association :

Maple a trouvé une famille

La chienne d’un an y était décrite comme « très intelligente ». On y expliquait également que les éducateurs du refuge l’aidaient à corriger certains petits problèmes comportementaux comme le fait de sauter sur les gens ou de manger tout ce qui lui passait sous la truffe. « Elle a juste besoin d’un travail », a-t-on ajouté à son sujet, précisant qu’il lui fallait un maître actif et disponible. « Elle est l’un des 21 chiens que nous avions amenés de la Floride la semaine dernière », indiquait également une représentantes de la Vanderburgh Humane Society.

La patience de Maple et la médiatisation de son histoire ont finalement payé. D’après TriStateHomepage.com, en effet, la chienne a été adoptée par un couple habitant Henderson dans l’Etat voisin du Kentucky. Ces personnes étaient à la recherche d’un compagnon pour leur chien et sont tombés sous le charme de la croisée Bouvier Australien.

A lire aussi : Un chien marqué par une mauvaise rencontre avec ses congénères, émeut les internautes lorsqu'il se retrouve seul dans son bac à sable



Vanderburgh Humane Society / Facebook