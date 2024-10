Juste avant l'arrivée d'un ouragan, une chatte conduit une femme vers ses 7 chatons dans l'espoir de les sauver

Aux États-Unis, une chatte et ses chatons ont été sauvés de la rue juste avant l’arrivée de l’ouragan Milton. L’animal avait été abandonné par sa famille lors d’un déménagement, et avait mis bas sous le porche de la maison.

« Quand je suis arrivée sur place, je suis sortie du camion et j'ai commencé à marcher vers la maison. Elle est venue en courant vers moi en miaulant », confie Nikki, vice-présidente de l’association Better Life-Pet Rescue, à la rédaction de Love Meow.

La bénévole avait reçu un appel concernant une chatte et ses chatons, qui nécessitaient une prise en charge d’urgence avant l’arrivée de l’ouragan Milton. La mère avait été abandonnée depuis plusieurs semaines, à la suite d’un déménagement, et avait mis au monde ses petits sous le porche de la maison.

© A Better Life-Pet Rescue

Une intervention salvatrice

Après avoir salué Nikki, la chatte s’est précipitée vers ses petits. « C’était comme si elle essayait de me conduire vers eux, estime la sauveteuse, je l’ai suivie et elle m’a montré où ils étaient. »

La bonne samaritaine a trouvé les 7 chatons, et des bols vides. Elle a ensuite placé de la nourriture dans un sac de transport. La maman y est entrée immédiatement. Pendant ce temps, Nikki s’est chargée de ses bébés.

© A Better Life-Pet Rescue

Grâce à cette intervention, la famille féline est restée au chaud et en sécurité durant l’ouragan.

« Ses chatons n’auraient pas survécu, souligne Nikki, nous avons hébergé plus de 30 animaux dans notre maison pendant la tempête. »

© A Better Life-Pet Rescue

« Elle peut se reposer maintenant et vivre la meilleure vie qu’elle mérite »

Lors du sauvetage, les chatons souffraient d’infections oculaires. L’un d’entre eux arborait également une patte blessée. Grâce à de nombreux soins, ils sont désormais sur la voie de la guérison.

Leur maman se montre très attentionnée et veille sur eux à chaque instant. Mais dès qu’elle aperçoit sa sauveuse, elle trottine joyeusement vers elle et frotte sa tête contre elle. « Elle est heureuse de ne pas avoir à se soucier de l’heure de son prochain repas et de savoir si ses bébés iront bien, déclare Nikki, elle peut se reposer maintenant et vivre la meilleure vie qu’elle mérite. »

© A Better Life-Pet Rescue

Désormais à l’abri et entre de bonnes mains, les 8 félins s’épanouissent. La chatte reprend des forces et du poids, tandis que ses précieux petits trésors sur pattes grandissent bien.

Grâce à son foyer d’accueil, la famille est libérée des soucis du monde extérieur et peut écrire un nouveau chapitre de sa vie.

© A Better Life-Pet Rescue