Une chienne patiente et compréhensive s'adapte à son jeune congénère malvoyant pour lui faciliter la vie (vidéo)

Les chiens nous étonnent chaque jour par l’intelligence et la sensibilité dont ils font preuve face à des situations délicates. L’histoire de Wicket la Boxer et son congénère Sherman en est une nouvelle illustration.

Sarah Elliot habite Calgary au Canada. Avant l’arrivée de Sherman, sa famille comprenait 2 chiennes appelées Wicket et Luna, un chat sénior répondant au nom de Toby et 2 chatons, Pork et Beans.

Il y a quelques mois, la maisonnée disait adieu à Luna. Cette dernière avait hélas succombé à un cancer à l’âge de 9 ans, ce qui avait plongé Wicket dans un profond chagrin. Elle avait « développé une certaine anxiété et elle manquait d'assurance », raconte sa maîtresse à People.

Avec Sherman, son état d’esprit a totalement changé. Elle a retrouvé son entrain et sa joie de vivre. « J’ai vraiment pu voir qu’elle s’était calmée. Elle est plus confiante, à l'aise et détendue », poursuit Sarah Elliot.

Sherman profite aussi grandement de la présence de Wicket. La femelle Boxer d’un an et demi l’a beaucoup aidé à s’acclimater à son nouvel environnement, lui qui est malvoyant.

Leur propriétaire ne savait pas comment la chienne allait réagir à l’égard du nouveau venu, âgé d’à peine 9 mois. Elle a vite compris qu’il n’y avait aucune inquiétude à avoir sur ce plan et que Sherman était entre de bonnes pattes.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant cette vidéo qu’elle a partagée sur TikTok. On y voit Wicket proposer à Sherman de jouer à tirer sur une peluche. Elle lui laisse le temps de renifler puis se saisir de l’objet, et lorsqu’elle voit qu’il le relâche pendant la partie, elle attend qu’il le reprenne.

« Ils ont modifié leur jeu pour s'adapter à son handicap »

Elle est extrêmement patiente et donne l’impression de ne pas véritablement forcer en tirant. Elle aurait très pu remporter facilement la « victoire » et repartir avec la peluche, mais elle ne l’a pas fait.

Précision importante ; tous 2 jouent sur le canapé le plus souvent, et c’est une idée de Wicket. Au départ, elle et Sherman avaient l’habitude de s’amuser par terre, mais ce dernier se cognait contre les murs et les meubles. La chienne a compris que le canapé était un endroit bien plus sûr pour lui.

« Ils ont modifié leur jeu pour s'adapter à son handicap », dit Sarah Elliot, qui est impressionnée par le comportement bienveillant de Wicket. Chacun de ces 2 chiens fait énormément de bien à l’autre.

Sarah Elliot