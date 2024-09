Une chienne mène la belle vie dans sa nouvelle maison avec piscine 2 mois après avoir été jetée par-dessus une clôture en pleine nuit

The Humane Society of Atlantic County, une association de protection animale basée à Atlantic City dans l’Etat du New Jersey (Etats-Unis), a annoncé une nouvelle réjouissante au sujet de l’un de ses anciens pensionnaires. Une chienne, qui répond désormais au nom de Snookie, a été adoptée et mène la plus heureuse des existences depuis son sauvetage, consécutif à un abandon brutal, rapportait FOX 29 News Philadelphia.

Le 17 juillet 2024, la Humane Society of Atlantic County partageait une vidéo choquante sur sa page Facebook. Filmées la nuit par la caméra de surveillance couvrant l’extérieur du refuge, les images montraient un homme s’approcher de l’établissement en tenant une chienne en laisse.

Arrivé près de la clôture, il avait pris l’animal dans ses bras pour ensuite le jeter littéralement de l’autre côté, dans l’enceinte du refuge.

L’association indiquait que cette personne n’en était pas à son coup d’essai. « C'est le 4ème chien jeté par-dessus notre clôture en pleine nuit par cet individu », pouvait-on ainsi lire sur ce post. L’organisation précisait également que le suspect conduisait une berline de couleur noire et de la marque Cadillac.



The Humane Society of Atlantic County / Facebook

La Humane Society of Atlantic County avait lancé un appel à témoin dans l’espoir d’identifier l’individu et la chienne, cette dernière portant « une cicatrice distinctive sur le dos ». L’équipe de l’association l’a prise en charge, soignée et choyée.

« Une vie incroyable et une famille aimante »

Le 20 septembre, l’association a donné des nouvelles de Snookie, toujours sur sa page Facebook, et elles sont excellentes. Dans cette autre vidéo beaucoup plus joyeuse que la première, on peut la voir jouer avec l’un de ses 2 nouveaux amis canins dans le grand jardin de sa maison au Texas. En arrière-plan, la piscine que ses adoptants ont spécialement fait construire pour la petite meute.

A lire aussi : Sybil, considéré comme l’un des meilleurs chiens policiers, prend sa retraite sous les éloges de ses collègues

« Nous sommes ravis que Snookie ait désormais une vie aussi incroyable et une famille aimante », conclut la Humane Society of Atlantic County.