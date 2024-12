Une chienne Golden Retriever est fascinée en découvrant une loutre pour la première fois (vidéo)

Dans la nature, certains animaux ne sont a priori pas destinés à se rencontrer. Il arrive toutefois que leurs chemins se croisent, ce qui a été le cas d’une loutre et d’une chienne. Les 2, surprises de se découvrir, ont interagi de la plus tendre des façons dans un zoo.

Sugar, une femelle Golden Retriever de thérapie, a l’habitude de rencontrer des humains de tout âge dans le cadre de ses fonctions. Lors d’une sortie au zoo de Caldwell dans la ville de Tyler (Texas, États-Unis), elle a pu voir d’autres drôles de bêtes, dont une loutre avec laquelle elle a interagi. La vidéo de cette rencontre est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sugar se rend généralement dans des écoles pour soutenir les élèves et les apaiser. Sa présence est précieuse pour les enfants et la chienne se sent à l’aise avec eux. Alors, cette dernière accompagne même les petits lors des sorties scolaires afin qu’ils se sentent en sécurité.

Un animal inconnu

Dernièrement, le quadrupède s’est rendu au zoo et a pu découvrir de nombreux animaux. Au cours de la balade, la classe s’est arrêtée au niveau des bassins et Sugar s’est retrouvée face à une loutre. Elle n’avait jamais vu un tel animal et était particulièrement surprise en le rencontrant. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Yahoo, les internautes la découvrent face au mustélidé, l’air très intéressée.

Réciproquement, l’animal semi-aquatique s’approche de la vitre pour mieux voir le quadrupède et fait des allers-retours vers lui. Les 2 finissent même par se saluer à travers la fenêtre en rapprochant leur museau. Cela a donné lieu à des images adorables visionnées plus de 50 mille fois.

Amusés par ce clip, des dizaines d’internautes ont commenté la publication dans l’espace dédié : « Un chien de terre et un chien d'eau », écrivait une personne, « Ses amis du parc à chiens ne le croiront jamais », plaisantait quelqu’un d’autre. Nul doute que s’ils n’étaient pas séparés par une vitre et de l’eau, les 2 amis se seraient amusés comme des fous !