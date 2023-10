Une chienne fait preuve d'imagination pour rester le plus longtemps possible dans le lit de ses maîtres (vidéo)

Nos amis les toutous n’ont pas besoin de la parole pour se faire comprendre. Parfois, leurs gestes sont amplement suffisants ! Oakley, une chienne de 3 ans un poil paresseuse, a plus d’un tour dans son sac pour obtenir ce qu’elle veut…

Oakley est une chienne de 3 ans de race Maltipoo. Cette boule de poils pleine de malice habite à Los Angeles (États-Unis) en compagnie de ses propriétaires, qui prennent un malin plaisir à partager des scènes de leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux.

Les internautes semblent les apprécier, eux aussi, puisqu’ils sont des dizaines de milliers à les suivre sur TikTok et Instagram, comme le rapporte Newsweek.

Une chienne qui sait se faire comprendre

Oakley ne manque pas d’imagination pour amuser la galerie, et ses maîtres en sont pleinement conscients. Le 16 août dernier, ils publiaient une vidéo que plus de 300 000 internautes ont trouvé hilarante !

Dans cette scène cocasse, on peut voir Oakley confortablement allongée sur le lit de ses maîtres - un endroit où elle se sent littéralement sur un petit nuage. Quitter ce lit douillet est devenu une tâche ardue pour elle, mais la Maltipoo a plus d’un tour dans son sac pour obtenir ce qu’elle veut…

En effet, Oakley a développé une astuce infaillible : tous les jours, elle fait croire que ses pattes « ne fonctionnent plus », obligeant ainsi son maître à la porter « comme un bébé pour aller faire pipi ». Cette ruse, aussi mignonne qu'efficace, a suscité les rires et les sourires de nombreux internautes.

La Maltipoo est pourtant loin d’être la seule à utiliser cette technique. « Mon Shih Tzu fait la même chose, a commenté un internaute. Tous les matins, je négocie pour qu’il se lève du lit et qu’il fasse ses besoins tout seul, mais je perds à chaque fois ! »

Bien sûr, les maîtres d'Oakley sont complices de ce petit jeu, et préfèrent s’en amuser. Pour eux, il n'y a rien de plus important que de satisfaire les envies de leur chienne et de la traiter comme une véritable petite princesse.

La douce Oakley est non seulement une source de joie pour eux, mais aussi pour tous ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux !