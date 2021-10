Une chienne errante demande de l'aide aux sauveteurs en les conduisant auprès de ses chiots cachés sous une maison (vidéo)

En voyant les bénévoles arriver, une chienne qui avait récemment mis une portée de chiots au monde n’a pas caché sa joie. Elle avait compris qu’ils étaient là pour les aider, elle et ses petits.

Les chiens sont dotés d’une intelligence et d’une sensibilité remarquables, qui fait qu’ils sont souvent capables de jauger les intentions des individus auxquels ils ont affaire. Quand la chienne dont il est question ici a senti que l’équipe d’Arizona Humane Society était là pour lui venir en aide, sa réaction montrait le grand soulagement qu’elle devait ressentir à ce moment-là.

Le récit est rapporté par Animal Channel et la vidéo du sauvetage postée fin juillet 2021 sur la chaîne YouTube The Dodo.

Dans cette séquence, on peut tout d’abord voir la chienne agitée et remuant la queue à l’approche des bénévoles de l’association basée à Phoenix, dans l’Etat de l’Arizona. Elle s’engouffre ensuite dans un minuscule trou situé sous le mur d’une maison. Puis un autre chien en ressort pour venir à la rencontre des sauveurs, lui aussi. Il s’agit très probablement du père.

The Dodo / YouTube

La chienne avait, en effet, récemment accouché et était visiblement ravie que quelqu’un lui tende enfin la main.

Une portée de 7 chiots nouveau-nés à secourir

L’équipe de l’Arizona Humane Society a utilisé des pelles pour élargir l’étroite ouverture. Les bénévoles se sont ensuite faufilés sous la maison, découvrant la portée de 7 chiots nouveau-nés en bonne santé.

Ils les ont fait sortir un par un au moyen d’une planche recouverte d’une couverture. Le tout sous les yeux de leurs parents, qui étaient toujours aussi agités. La famille de canidé au complet a ensuite été emmenée au refuge de l’organisation.

The Dodo / YouTube

Le personnel de l’Arizona Humane Society en prend bien soin. La chienne, très douce et reconnaissante envers ceux qui se sont portés à son secours, s’occupe parfaitement de sa progéniture et sait qu’elle n’a désormais plus rien à craindre, ni pour elle-même ni pour ses petits.

The Dodo / YouTube

Lorsque ceux-ci seront suffisamment grands, ils pourront être proposés à l’adoption, tout comme leur génitrice. Voici leur sauvetage en vidéo :

