Une chienne en refuge jugée "inadoptable" sauve aujourd'hui les adolescents perdus dans les bois (vidéo)

Ramenée au refuge à plusieurs reprises après autant d’adoptions avortée, une chienne appelée Ruby risquait d’être euthanasiée. Une bénévole a toutefois eu l’idée de la proposer à la police. Elle venait de la sauver, mais elle ignorait que l’animal allait lui rendre la pareille des années plus tard.

Ruby est une croisée Berger Australien qui faisait partie de ces chiens classés non-adoptables. Dans bon nombre de refuges américains, cela équivaut à une condamnation.

La chienne était réputée turbulente. Elle avait été adoptée à 5 reprises, mais à chaque fois, elle était ramenée à la structure d’accueil. De ce fait, elle avait été mise sur la liste des animaux à euthanasier. Une bénévole prénommée Pat voyait bien au-delà de ses défauts ; elle savait que Ruby avait du potentiel.

Elle a contacté l’unité cynophile de la police d’Etat de Rhode Island pour leur proposer de donner une chance à la chienne. A ce moment-là, l’officier Dan O’Neil cherchait à intégrer ce service, mais il n’y avait pas de chien de disponible. Quand son supérieur lui a parlé de Ruby, il n’a pas hésité une seule seconde, raconte Animal Channel.

Dan O’Neil s’est chargé de la formation de la chienne, qui lui a donné du fil à retordre. Le policier était toutefois bien déterminé à atteindre son objectif et a toujours cru en elle. Ses efforts ont payé et Ruby a intégré la police en tant que chienne de recherche de personnes disparues. C’était le début d’une belle carrière pour le canidé.

Le plus merveilleux des renvois d’ascenseur

Un jour, Ruby et Dan O’Neil étaient appelés à intervenir à la suite de la disparition d’un petit garçon. La chienne s’est rapidement lancée sur sa piste, en plein cœur de la forêt, puis est descendue dans un ravin. Elle a retrouvé l’enfant, qui était inconscient. Elle lui léchait le visage.

Le garçonnet a été emmené à l’hôpital et a retrouvé ses esprits. Quand sa mère a appris qu’il avait été sauvé par une chienne, elle a demandé à en savoir plus à son propos. Elle a alors su qu’il s’agissait de Ruby, qu’elle connaissait parfaitement. Cette femme, c’était Pat, celle qui lui avait évité l’euthanasie quelques années plus tôt.

Voici le reportage de Today à propos de cette magnifique histoire (des sous-titres traduits sotn disponibles dans les options du lecteur YouTube) :

