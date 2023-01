Une chienne élit domicile dans une crèche de Noël, un passant découvre qu'elle n'est pas seule

Outre les incontournables sapins et guirlandes, l’approche de Noël est également marquée par la mise en place de jolies crèches un peu partout, notamment dans les rues. L’une d’elles, installée sur la place principale de la ville de Palenque (Sud du Mexique), est devenue la grande attraction des amoureux des chiens locaux.



Dejando Huellitas S.O.S. Palenque

Une chienne errante a, en effet, décidé de s’y établir pour une raison des plus touchantes, rapportait The Dodo. La découverte a été faite par un journaliste du nom d’Eric Guzman qui passait devant cette scène de la Nativité.

En s’approchant de la chienne, il s’est rendu compte qu’elle n’était pas seule sous la tente. Couchée sur la paille, elle allaitait et protégeait une portée de 7 adorables chiots. Elle avait trouvé cet endroit suffisamment sûr et confortable pour élever ses petits.



Eric Guzman

« J'étais émerveillé et en même temps joyeux de voir qu'elle avait ses chiots en un lieu sûr, à l’abri de la pluie et du froid », confiait Eric Guzman à The Dodo. « Il fait froid ces derniers temps à Palenque, mais il fait généralement chaud toute l'année », poursuivait le journaliste.



Dejando Huellitas S.O.S. Palenque

« Aimons les chiens, peu importe d’où ils viennent »

Ce dernier a partagé cette émouvante histoire sur les réseaux sociaux, et très vite, les habitants ont pris l’habitude de venir rendre visite à la petite famille de canidés pour leur amener de la nourriture et de l’eau.



Dejando Huellitas S.O.S. Palenque

L’équipe de l’association locale Dejando Huellitas S.O.S. Palenque vient régulièrement s’assurer que les chiots et leur mère se portent bien. Lorsque les jeunes quadrupèdes auront suffisamment grandi, elle leur cherchera des familles aimantes.

A lire aussi : Ce chien à une oreille, nommé Van Gogh, est devenu célèbre pour ses talents de peintre (vidéo)



Dejando Huellitas S.O.S. Palenque

« Nous devons aimer les chiens, peu importe d’où ils viennent », concluait Eric Guzman.