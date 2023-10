Une chienne disparaît lors d'un feu d'artifice et ne donne plus signe de vie pendant 5 mois (vidéo)

En avril dernier, Dana Calteaux est partie en vacances dans la ville de Charlotte (États-Unis) en compagnie de son époux, Glenn, de ses enfants et de ses chiens. Tous prévoyaient de passer un fabuleux moment, mais un feu d’artifice a brutalement interrompu leur séjour.

En effet, leur chienne Lucy a paniqué en entendant les détonations et s’est échappée dans la nature. Ses proches ont passé le reste de leurs vacances à la chercher, mais la Golden Retriever est restée introuvable.

Dana Becker / Facebook

Ils ont ensuite été contraints de rentrer chez eux, à New York. « Nous voulons juste qu’elle revienne parmi nous, avait déclaré Dana Calteaux à WCNC. Elle a besoin de nous comme nous avons besoin d’elle. »

Des recherches actives

Les Calteaux ne se trouvaient plus à Charlotte, mais les habitants ont décidé de se soutenir et de poursuivre les recherches de la petite Lucy. Ils ont effectué des patrouilles dans les bois, imprimé des flyers, circulé à vélo dans les espaces verts de la ville, et ont même défilé dans les parades locales en costumes de chien pour attirer l’attention sur la disparition de la Golden Retriever.

Un groupe Facebook a également été créé. Près de 3000 membres en faisaient partie, et s’étaient engagés à garder l’œil ouvert en toute circonstance pour retrouver la tendre Lucy. De nombreuses photos de chiens y étaient publiées, malheureusement, il ne s’agissait jamais de la chienne de Dana.

Dana Becker / Facebook

« Si vous voyez une Golden Retriever avec 2 taches noires sur la langue, appelez-moi, a-t-elle écrit dans un post. Vous resterez anonyme et nous permettrez de reconstituer notre famille. »

Pendant ce temps, les Calteaux ont pris contact avec Teresa Tucker et Kelly Chatman, membres de Tucker K-9 Search and Rescue, un groupe de recherche d’animaux perdus. Les 2 femmes ont accéléré les recherches en les étendant aux états voisins. Elles pensaient que Lucy était détenue par quelqu’un.

Des retrouvailles inespérées

Ce n’est qu’en août dernier, soit 5 mois après la disparition de leur chienne, que les Calteaux ont reçu le plus beau des cadeaux. Alors qu’ils étaient interviewés par les journalistes de WCNC, ceux-ci leur ont offert une surprise à laquelle ils ne s’attendaient absolument pas !

Lors d'un appel en visio, Teresa et Kelly sont arrivées sur le plateau TV en compagnie de Lucy. La réaction des Calteaux débordait d’émotion : des larmes de joie ont coulé à flots lors de cette incroyable découverte.

Dana et ses proches ne le savaient pas, mais Kelly et Teresa avaient été appelées quelques jours plus tôt au sujet de Lucy. Quelqu’un disait l’avoir aperçue dans la rue, permettant ainsi de mettre fin à son calvaire.

Lucy a un peu maigri, mais elle se porte bien dans l’ensemble. Ses maîtres sont retournés à Charlotte en un éclair pour aller la récupérer, et promettent de l’équiper d’une puce électronique dans les meilleurs délais.

Dana Becker / Facebook

Aujourd’hui, la famille Calteaux est à nouveau au complet ! Après avoir été séparés pendant 5 longs mois, Lucy et ses proches comptent bien rattraper le temps perdu, et profiter de la compagnie des uns des autres le plus longtemps que possible.