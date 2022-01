Une chienne découverte en mauvais état dans un trou boueux ne veut plus quitter son sauveur (vidéo)

Au cours d'une promenade en septembre 2021, un homme et son compagnon à 4 pattes originaires d'Alabama (États-Unis) ont fait une tragique découverte : une chienne extrêmement maigre et abandonnée dans le parc dormait dans un trou boueux.

Même s'il avait plu toute la nuit, William Thomas Green et sa chienne Cokie n'ont pas pu résister à l'appel de la balade. Le duo déambulait tranquillement dans un parc, lorsque l'animal a couru en direction d'une zone boueuse. « Elle n'arrêtait pas de me regarder, a déclaré l'homme au Dodo, je suis allé voir ce qui la préoccupait tant. »

Une fois arrivé, William a eu le cœur brisé. Cokie cherchait à attirer l'attention de son propriétaire sur une chienne de race Foxhound, visiblement abandonnée. La malheureuse dormait dans un trou de boue. Le canidé famélique ne pouvait même pas se tenir debout.

Un passé douloureux

William est donc retourné à sa voiture pour apporter de la nourriture et de l'eau à la boule de poils en détresse. « Après avoir mangé et bu, elle a pu se relever et ne voulait pas me quitter », a confié le bon Samaritain. Ce dernier l'a aussitôt emmené chez le vétérinaire.

La chienne, nommée Lucky Lucy, était infestée de parasites au niveau du cœur et des intestins. Selon le praticien, elle avait été utilisée pour la reproduction dans le passé. Un passé que William et Cokie allaient l'aider à enterrer pour toujours...

© William Thomas Green

Un nouveau départ

Lucy s'est rétablie lentement, mais sûrement. Très timide au début, elle a fini par comprendre qu'elle était désormais en sécurité. Après plusieurs mois de soins, Lucy a subi une métamorphose incroyable. Heureuse et enjouée, elle fait maintenant confiance à tous les membres de sa nouvelle famille.

Peu de temps après son sauvetage, William l'avait présentée à ses parents et son épouse, qui sont littéralement tombés amoureux d'elle. En outre, Lucy a tissé un lien unique avec Cokie. Les 2 chiennes se comportent comme des sœurs, adorent jouer ensemble et se câliner.

© William Thomas Green

William est ravi d'avoir été au bon endroit, au bon moment pour sauver Lucy. En retour, l'animal lui témoigne beaucoup d'amour au quotidien. « C'est génial qu'elle ait une seconde chance dans la vie », a conclu son sauveur.

