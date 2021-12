Une chienne de sauvetage disparaît pendant une promenade. Les équipes de sauvetage mobilisent bateaux et drones pour la retrouver !

Une chienne a été retrouvée plusieurs jours après sa disparition grâce à un drone. L’appareil piloté à distance faisait partie de l’important dispositif mobilisé pour localiser l’animal, lui-même spécialisé dans la recherche et le sauvetage.

D’habitude, Juno sauve des vies en se lançant à la recherche de personne disparues, mais cette fois-ci, c’est cette chienne qui s’est volatilisée avant d’être retrouvée en ce début de semaine. Un sauvetage rapporté par la BBC le lundi 27 décembre.

Juno fait partie de la Norfolk Lowland Search and Rescue, une unité de recherche et de sauvetage basée dans l’Est de l’Angleterre. Le 21 décembre, elle se promenait avec sa famille à Fritton Wood, près de Gorleston-on-Sea, quand elle s’est enfoncée dans une zone peuplée de hauts roseaux. Elle n’est plus réapparue depuis.

Son maître Ian Danks et ses proches n’ont cessé de la chercher dans le secteur, sans succès. La communauté locale, notamment celle des sauveteurs de la région, s’est fortement mobilisée pour tenter de retrouver la chienne. Des drones, des capteurs thermiques et des bateaux ont ainsi été déployés par des équipes venues des comtés environnants : le Kent, le Buckinghamshire ou encore le Cambridgeshire.

« Elle a levé la tête pour regarder le drone »

C’est finalement grâce à un drone, celui contrôlé par Paul Wesley du service de secours du Suffolk, qui a permis de repérer Juno hier en fin de matinée aux abords de la rivière Waveney. « Elle était assise et a levé la tête pour regarder le drone. C’est comme cela que j’ai su qu’elle était vivante », explique le pilote.

Il a aussitôt communiqué la localisation du canidé à des collègues qui patrouillaient à bord d’une embarcation. Ces derniers ont finalement pu la récupérer saine et sauve, pour la remettre ensuite à un Ian Danks soulagé et reconnaissant.

D’après la page Facebook de Norfolk Lowland Search and Rescue, Juno se portait bien et a été vue par un vétérinaire. Elle ne souffre que de quelques lésions sans gravité aux pattes.

