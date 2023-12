Une chienne de sauvetage apprécie toutes les nouvelles choses qu’elle reçoit, et surtout les friandises !

Dans la ville de Sacramento, en Californie (États-Unis), Stephanie Clauson partage son quotidien avec un toutou nommé Daisy Mae. Cette dernière, une chienne de 11 ans issue d’un sauvetage, est un véritable rayon de soleil. Elle est toujours enjouée à l’idée de passer du temps avec sa maîtresse ou ses congénères. Mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est la nourriture.

« Si elle ne mange pas, elle dort ou aboie pour absolument rien » témoignait Stephanie. Daisy Mae sait jouer la comédie lorsqu’elle veut quelque chose. D’ailleurs, sa propriétaire l’a décrite comme étant « très intelligente ».

Stephanie Clauson / Facebook

Des talents d’actrice

Si Daisy Mae a pris une décision, rien ne pourra lui faire changer d’avis ! Sa propriétaire a raconté qu’elle avait déjà fait un caprice similaire à celui « d'un enfant de 2 ans » à proximité d’une épicerie. Elle voulait y aller, mais sa maîtresse souhaitait partir dans l’autre sens. Elle s’est alors jetée sur le dos et a décrété qu’elle ne bougerait pas : « Elle sait très bien y faire » déclarait Stephanie.

Laquelle ne cesse de rire quand elle est en compagnie de son quadrupède. Elle l’aime de manière inconditionnelle et lui a offert la vie qu’elle méritait depuis longtemps.

Une chienne très expressive

En effet, Daisy Mae n’a pas toujours été heureuse. Elle a été sauvée, puis proposée à l’adoption. Stephanie l’a accueillie chez elle et lui a fait découvrir la belle vie de chien domestique. Elle la couvre d’attention, mais également de petits cadeaux. Récemment, elle lui a acheté une friandise en forme de queue de cochon.

La femelle n’en avait jamais vu auparavant et a été très enthousiaste face à ce goûter ! Elle ne pouvait contenir sa joie et son excitation en découvrant ce drôle de gâteau. Newsweek a partagé les images de ce moment dans un article et a nommé Daisy Mae "chienne de la semaine" tant elle est adorable.