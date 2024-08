Une chienne de refuge longtemps desservie par son apparence et ses allergies concrétise son rêve d'adoption après 7 ans d'attente

7 ans… C’est le temps qu’a attendu Pinky avant de voir son rêve d’avoir une famille aimante prendre enfin forme. Cette chienne a ainsi passé la plus grande partie de sa vie au refuge, mais ceux qui ont pris soin d’elle durant toutes ces années n’ont jamais cessé de croire en elle. Ils ont eu raison et les évènements récents l’ont démontré.

Pinky, une chienne croisée Pitbull de 10 ans, était arrivée au refuge en 2017. Ce n’est que tout récemment qu’elle a quitté la structure d’accueil pour rejoindre sa nouvelle famille, mettant fin à une longue attente tant pour elle-même que pour les bénévoles ayant pris soin d’elle depuis son admission.

La merveilleuse nouvelle de l’adoption de Pinky a été annoncée le lundi 19 août par l’association Ruth Steinert Memorial SPCA sur sa page Facebook et relayée par WGAL. Le refuge en question se trouve à Pine Grove dans le comté de Schuylkill, en Pennsylvanie (Etats-Unis).



Ruth Steinert Memorial SPCA / Facebook

Il fait partie de ces établissements où on ne pratique pas systématiquement l’euthanasie pour libérer des places. Sans cela, Pinky ne serait évidemment plus parmi nous à cause de son profil.

Lui trouver une famille aura, en effet, été extrêmement difficile. Les visiteurs avaient tendance à l’ignorer au profit d’autres chiens aux caractéristiques plus « intéressantes » à leurs yeux.

Son âge la desservait, les adoptants se tournant généralement vers les canidés les plus jeunes. Son apparence également, Pinky était de type Pitbull et dotée d’une constitution imposante. Pour ne rien arranger, elle souffre d'allergies et éprouve des difficultés à cohabiter avec d’autres animaux.

« Elle va beaucoup nous manquer »

Malgré tout, l’équipe de la Ruth Steinert Memorial SPCA n’a jamais baissé les bras, ni perdu espoir. Ses membres continuaient de s’occuper de la chienne et de la choyer en attendant que la chance se range enfin de son côté. Ce qui a fini par se produire.

Kyle, un habitant de la région touché par son histoire, a demandé à la rencontrer. L’homme avait perdu son précédent chien quelques mois plus tôt et se sentait désormais prêt à en adopter un autre. Cette prise de contact s’est déroulée à la perfection et l’adoption a été rapidement officialisée.

« Elle va beaucoup nous manquer à tous ici à RSM, mais nous sommes si heureux de la voir partir enfin, peut-on lire sur le post Facebook de la Ruth Steinert Memorial SPCA. Merci à Kyle d'avoir donné à notre Pinky sa future maison ».