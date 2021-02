Une chienne bloquée dans un refuge pendant 11 ans retrouve enfin une nouvelle famille !

© 5A's Animal Shelter

Après plus d’une décennie à attendre sa chance, une chienne senior l’a enfin eue. La doyenne d’un refuge américain a en effet, été adoptée. Elle a rejoint sa nouvelle famille il y a quelques jours.

Wiggles, une chienne de 14 ans, était arrivée au refuge 5A (Alton Area Animal Aid Association), situé à Godfrey dans l’Etat de l’Illinois, en 2010. Elle était alors âgée de 3 ans.

Ses anciens propriétaires l’y avaient amenée car elle souffrait d’allergies et ils n’avaient plus les moyens de la soigner. L’équipe de 5A l’a prise en charge et choyée. L’association lui a consacré plus d’une publication sur les réseaux sociaux, mais personne ne s’intéressait à elle, raconte 5 On Your Side.

En 2016, on a découvert une tumeur chez la chienne. Le vétérinaire qui l’a examinée a assuré qu’elle était bénigne. La grosseur grandissait, mais elle ne semblait pas affecter Wiggles. Toutefois, c’est ce qui décourageait les quelques visiteurs qui se renseignaient à son sujet, en plus de son âge avancé.

Le reportage qui a tout changé

Une situation qui a perduré jusqu’à ce reportage consacré à Wiggles et diffusé récemment par 5 On Your Side. C’est ce qui a fait la différence. Dans la foulée, le refuge a reçu de nombreux appels de familles souhaitant l’adopter.

Les bénévoles ont étudié tous les dossiers pour faire le meilleur choix possible pour la chienne. Le weekend dernier, Wiggles a quitté le refuge 5A pour la première fois depuis 11 ans. Elle a rejoint ses nouveaux propriétaires à Lake Saint-Louis, dans l’Etat voisin du Missouri, et découvert la maison où elle pourra vivre ses vieux jours dans l’amour et la chaleur familiaux.