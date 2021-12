Une chienne auparavant négligée et enchaînée dans un jardin découvre pour la première fois la vie de famille (vidéo)

En Virginie (États-Unis), PETA a sauvé une chienne d'une vie de misère. Après avoir erré comme une âme en peine dans un jardin abandonné, enchaîné à son triste sort, l'animal a trouvé une nouvelle famille.

Pancake a vécu plusieurs années enchaînée dans une cour, même après le décès de son propriétaire en janvier 2021. La chienne vivait seule dans le jardin. Pendant des mois, elle s'est contentée d'une nourriture infestée d'insectes et d'un accès limité à de l'eau fraîche. Quant au contact humain, il était quasiment inexistant...

© PETA

Après avoir découvert ces conditions de détention inadmissibles, des agents de PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, ont décidé d'agir. Ils ont demandé aux proches du défunt, qui vivaient à des centaines de kilomètres, de prendre en charge le canidé. Mais pour une raison que nous ignorons, ils ont refusé cette demande et ont insisté pour le garder à l'extérieur.

Malgré cette décision choquante, les bénévoles ont continué de rendre visite à Pancake. Cette dernière s'aplatissait au sol lorsque ses anges gardiens venaient la voir, d'où son nom.

© PETA

Une magnifique transformation

Au mois d'août, l'état de la prisonnière s'est aggravé. Émaciée et couverte de parasites, Pancake avait désespérément besoin d'aide. L'organisme a de nouveau contacté la famille et, cette fois-ci, elle a accepté de céder l'animal, rapporte People.

© PETA

La chienne a reçu de nombreux soins grâce à PETA et a été placée en famille d'accueil... qui a rapidement décidé de l'adopter ! Cette magnifique nouvelle fait chaud au cœur, sachant tout ce que la pauvre boule de poils a traversé...

© PETA

Pour la première fois de sa vie, Pancake découvre ce que c'est de vivre dans une maison chaleureuse, entourée de parents et d'amis aimants. Elle apprend à marcher en laisse et profite de nouvelles expériences. «Tout est nouveau pour un chien qui a vécu enchaîné », a déclaré l'adoptante. « Elle a encore tellement d'aventures à découvrir. »

© PETA

Pancake aime se blottir contre ses propriétaires affectueux et jouer avec Dylan, son frère canin. Elle reçoit désormais de bons repas, et même de délicieuses friandises à l'occasion.

© PETA

« Nous sommes ravis de voir Pancake profiter de sa nouvelle vie, et nous encourageons tout le monde à aider les chiens comme elle en signalant des actes de négligence », a déclaré l'organisation à but non lucratif dans un communiqué.

La transformation de Pancake demeure incroyable, et nous ne pouvons que lui souhaiter tout le meilleur pour l'avenir.