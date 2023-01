Une chienne à l’âme solitaire retrouve le sourire lorsque ses maîtres adoptent un nouveau chiot (vidéo)

Constatant que sa chienne s’ennuyait de plus en plus, un jeune couple a décidé d’accueillir une nouvelle boule de poils dans sa vie. Depuis que la petite Scarlett est arrivée chez Winnie, cette dernière chérit chaque instant passé en sa compagnie, pour le plus grand bonheur des internautes.

Winnie et Scarlett ont près de 300 000 followers sur les réseaux sociaux. Ces 2 magnifiques Golden Retrievers sont de véritables sœurs de cœur, et comme le rapportait Newsweek il y a quelques jours, leur rencontre a fait fondre des millions de personnes sur TikTok.

L’amour au premier regard

Les maîtres de Winnie ont constaté que leur chienne s’ennuyait de plus en plus ces derniers temps, et ont décidé de lui apporter un peu plus de gaieté dans sa vie. Ils ont alors accueilli sous leur toit une toute petite Golden Retriever, Scarlett, qui n’allait pas tarder à faire de sa nouvelle grande sœur la plus heureuse de toutes !

Leur première rencontre dans le jardin de leurs parents en dit long sur leur relation à venir. Jeux, balades à la plage, sessions de nage, bisous et câlins font désormais partie de leur quotidien. Une chose est sûre : Winnie ne connaîtra plus jamais l’ennui aux côtés de sa boule de poils préférée !

A lire aussi : Une femme confrontée aux aléas de la vie parvient à remonter la pente grâce à l’amour inconditionnel de sa chienne

Une vidéo qui retrace leur histoire sur TikTok a été vue par plus de 8 millions d’utilisateurs, qui se sont sentis « heureux » en la regardant. Les 2 sœurs sont maintenant inséparables, et sont prêtes à vivre une vie fabuleuse patte dans la patte. Comme le résumait une internaute, les maîtres de Winnie ont probablement « pris la meilleure des décisions » en adoptant Scarlett.