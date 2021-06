L’adorable et surprenante rencontre entre un Golden Retriever et une marmotte

Lauren Lynde et son mari ont emmené leur Golden Retriever, Wally, dans un parc situé dans le Massachusetts (États-Unis). Pour se rafraîchir, le chien a profité d’une petite séance de natation dans le lac. Ni lui ni sa famille ne s’attendaient à la visite d’une marmotte.

Wally adore nager. Une fois qu’il a sauté dans l’eau, il est difficile de le faire sortir. Lauren Lynde a l’habitude de lui lancer des bâtons ou sa balle, qu’il s’amuse à rapporter.

Mais un jour, il a déposé tout autre chose sur la rive. Sa propriétaire a aperçu une masse brune flotter. Pensant d’abord qu’il s’agissait d’un morceau de bois, elle a été surprise de voir l’objet mystérieux sauter sur le dos de son chien.

© Lauren Lynde

C’était une marmotte !

© Lauren Lynde

Une rencontre inoubliable

« Mon mari et moi ne pouvions pas le croire », a déclaré Lauren Lynde au Dodo. « Wally ne s'en souciait pas du tout. Il a juste regardé par-dessus son épaule plusieurs fois et a continué à nager. »

© Lauren Lynde

Pour le plus grand bonheur de ce charmant visiteur, Wally aime se faire de nouveaux amis. En plus d’apprécier les autres animaux, il s’entend parfaitement avec les enfants. « C’est le chien le plus gentil de tous les temps et il s’entend avec tout le monde », a affirmé l’Américaine.

© Lauren Lynde

Le rongeur a sauté du dos du Golden Retriever au moment où il a atteint la terre ferme. Avant de se quitter définitivement, les 2 compagnons se sont regardés et ont touché leurs museaux. « Un peu comme un au revoir », a expliqué Lauren Lynde. Cette dernière a immortalisé ces doux instants et les a partagés sur les réseaux sociaux, faisant fondre le cœur des internautes.