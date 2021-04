Une chatte est restée coincée pendant 3 mois dans un appartement sans lumière

Cela faisait 3 mois qu’une chatte était enfermée dans un appartement vide d’occupants, sans lumière, nourriture ni eau. Alertée par le voisinage, l’association Les 4 Pattounes l’a prise en charge et porté plainte contre les anciens locataires.

Fondée en avril 2019 par une capitaine de police, Les 4 Pattounes a récemment sauvé une chatte abandonnée dans un logement à Cugnaux (31), comme le rapportait 20 Minutes ce mercredi 31 mars.

En créant son association, Céline Gardel veut venir en aide aux animaux et contribuer à améliorer la société de différentes manières. Les 4 Pattounes ne fait pas que secourir les chats et chiens en difficulté ; elle intervient également dans les écoles pour sensibiliser les élèves et ambitionne de créer une brigade animale réunissant ses collègues policiers et gendarmes. Ce dernier projet bénéficierait d’ailleurs des « encouragements du ministère de l’Intérieur », indique la policière à 20 Minutes.

Cette semaine, Les 4 Pattounes a donc sauvé une vie, celle de la chatte qui était enfermée, depuis le 6 janvier dernier, dans l’appartement de la région toulousaine cité plus haut. Le fait qu’elle ait survécu à près de 3 mois dans l’obscurité la plus totale et sans aucune ressource, a amené Céline Gardel à l’appeler Miracle. L’animal n’était d’ailleurs pas identifié.

Les locataires avaient quitté cette habitation au rez-de-chaussée au début de l’année, y laissant le félin âgé d’un an livré à lui-même. Miracle se trouvait dans la cuisine depuis, sans aucune issue ni source de lumière, puisque les portes et les volets étaient tous fermés.

Interpellés par ses miaulements de détresse, les voisins ont lancé l’alerte. Dès que Céline Gardel l’a appris, elle en a informé la police municipale, tandis qu’une voisine a pu contacter les anciens occupants du logement qui ont promis d’envoyer les clés en colis express.

Ce dernier tardait toutefois à arriver. La policière et fondatrice des 4 Pattounes a alors décidé d’appeler la gendarmerie. Un serrurier est arrivé pour débloquer la porte et libérer la chatte.

Miracle entre de bonnes mains, une plainte déposée pour abandon volontaire

Miracle a été emmenée chez le vétérinaire ce mercredi. Elle devra reprendre du poids et des forces, mais son état de santé ne suscite pas de grande inquiétude.

L’association a déposé plainte pour abandon volontaire auprès de la brigade de gendarmerie de Cugnaux. Elle réclame « la confiscation de la chatte, pour pouvoir la mettre à l’adoption ». Les 4 Pattounes souhaite également que les anciens locataires fassent l’objet de « l’interdiction de posséder des animaux » et qu’ils s’acquittent de « dommages et intérêts, notamment pour les frais engagés auprès du serrurier ».

Une cagnotte a d’ailleurs été ouverte sur la plateforme Helloasso pour aider à couvrir les dépenses.