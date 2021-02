Une caméra capture l'instant où un propriétaire abandonne son chien. Confus, il attend son maître assis pendant des heures avant d'être recueilli

© Oklahoma Alliance for Animals

Un homme a été filmé pendant qu’il se débarrassait de son chien en plein milieu d’une route perdue. Heureusement, une association est intervenue pour secourir l’animal, qui attendait vainement le retour de son maître.

Les abandons d’animaux de compagnie sont un véritable fléau qui sévit un peu partout dans le monde. En France, on en déplore 100 000 par an, avec un pic durant les vacances d’été, d’après la SPA. Les Etats-Unis n’échappent pas non plus à ce triste constat, et la crise sanitaire semble y contribuer.

L’histoire rapportée par Paw my Gosh en est un parfait exemple. Elle a eu lieu à Tulsa, dans l’Etat de l’Oklahoma (Centre-sud des Etats-Unis).

Au volant de son pick-up noir, un homme s’est arrêté en plein milieu d’un chemin de terre et en a fait descendre son chien. Hélas, ce n’était pas dans l’intention d’offrir à l’animal l’occasion de se dégourdir les pattes. Son projet était tout autre et beaucoup moins noble.

Après avoir déposé le canidé, l’automobiliste a regagné sa camionnette sans ce dernier et s’en est allé. Il venait d’abandonner son malheureux chien.

Ce que cet individu ignorait, c’est que ce qu’il venait de faire a été filmé grâce à des caméras de surveillance. Le dispositif a permis non seulement de porter secours au quadrupède, mais aussi d’identifier son propriétaire.

Le plus triste, c’est que le chien avait attendu sur place pendant 9 longues heures. Il pensait que son maître allait revenir le chercher, mais l’homme n’est jamais réapparu.

« L’abandon n’est pas la solution »

Dès qu’elle l’a su, l’équipe de l’Oklahoma Alliance for Animals s’est rendue sur les lieux pour prendre l’animal en charge. Les bénévoles l’ont aussitôt emmené chez le vétérinaire, qui l’a examiné et constaté qu’il était en bonne santé. Ils l’ont appelé Rocket.

« Bien que nous comprenions que les gens peuvent avoir du mal à s’occuper de leurs animaux de compagnie en raison de la Covid, il existe des ressources et des organisations ici pour vous aider, y compris nous », a écrit l’association sur sa page Facebook. « Faire cela à un être vivant et doué de sensibilité ne devrait jamais être la solution », a-t-elle ajouté.

Après l’identification de l’homme qui l’a abandonné, une enquête a été ouverte. Quant à Rocket, il n’aura plus à souffrir de quelque manière que ce soit. L’Oklahoma Alliance for Animals prend bien soin de lui.