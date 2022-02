Une bénévole lance un appel aux dons pour soigner un chien gravement brûlé par un laboratoire de méthamphétamine

Dans le Michigan, la fondatrice d’une association a eu le cœur brisé en découvrant un chien victime de brûlures chimiques et négligé. L’animal a été soigné et son état de santé s’est nettement amélioré depuis, mais sa bienfaitrice a besoin d’aide pour régler la facture vétérinaire et couvrir les soins à venir.

A la mi-décembre, Kate Pounders apprenait de la part d’un ami qu’un chien en grande souffrance et négligé avait besoin d’être secouru de toute urgence. L’animal vivait sur un camping à Holland dans l’Etat du Michigan, et présentait de larges plaies vraisemblablement consécutives à des brûlures chimiques, rapportait WOOD TV.

La bénévole, fondatrice de l’association et pension pour chiens Katie’s K9s, s’est immédiatement rendue sur les lieux, à une trentaine de kilomètres de sa structure d’accueil. L’état du quadrupède, qu’elle a appelé Waco, l’a émue et choquée.



Katie Pounders / WOOD TV

Elle a ensuite emmené le chien chez le vétérinaire, qui a estimé son âge à 1 an et conclu que les brûlures dont il souffrait avaient probablement été causées par un déversement chimique survenu dans un laboratoire de méthamphétamine, une drogue dure et très addictive. D’après le praticien, ces plaies dataient d’un mois au moins et n’avaient jamais été traitées. Elles étaient d’ailleurs couvertes de débris et de saleté.



Katie Pounders / WOOD TV

« Les pires brûlures chimiques que le vétérinaire ait jamais vues sur un chien »

Le vétérinaire a dit à Kate Pounders que « c’était les pires brûlures chimiques qu’il ait jamais vues sur un chien ». La bénévole a confié, pour sa part, que la chose la plus difficile à accepter pour elle est que « personne n’ait fait quoi que ce soit » pour aider Waco.

Aujourd’hui, le quadrupède se porte mieux après avoir reçu les soins dont il avait besoin. C’est maintenant Kate Pounders qui a besoin de soutien pour couvrir les frais vétérinaires engagés pour Waco et ceux à venir. Elle a lancé un appel aux dons et ouvert une cagnotte sur la plateforme GoFundMe avec un objectif de 10 000 dollars.

A lire aussi : Un couple ouvre les portes de sa maison au plus ancien résident d'un refuge pour animaux que personne ne désirait adopter



Katie Pounders / WOOD TV