Une auxiliaire vétérinaire tombe sous le charme du chien dont elle a sauvé la vie et prend une merveilleuse décision

Seb a connu la négligence et le décès de son propriétaire, avant de se retrouver enfin entre de bonnes mains. L’auxiliaire vétérinaire qui a soigné ce chien et l’a vu passer d’un état de santé alarmant à une guérison quasi miraculeuse, a décidé d’en faire le nouveau membre de sa famille.

Un chien qui était sur le point de mourir a été sauvé par les vétérinaires et adopté, rapportait Teesside Live.

En février dernier, Seb, Colley à poil long de 11 ans, était dans un état de santé extrêmement préoccupant après le décès de son propriétaire. La découverte avait été faite à Stockton-on-Tees, dans le nord-est de l’Angleterre. Il était en compagnie de 2 autres chiens.

Alertée, la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a envoyé l’agente de sauvetage animalier Ruth Thomas-Coxon sur les lieux pour prendre les canidés en charge.

A son arrivée en clinique vétérinaire à Darlington, Seb a dû être anesthésié et rasé, tant son poil était emmêlé. L’animal n’avait quasiment plus que la peau sur les os. Auxiliaire vétérinaire, Nicole Burn l’a quotidiennement soigné et a suivi l’évolution de sa santé.



RSPCA

« Quand j'ai vu Seb pour la première fois, il était dans un état lamentable et on pensait qu'il était à quelques heures de mourir », raconte la jeune femme de 28 ans. Le chien ne pesait alors que 12,2 kilogrammes, alors que le poids minimum pour un mâle de cette race est de 20 kilogrammes.

2 mois plus tard, Seb était totalement transformé. En pleine forme, il affichait désormais 19,9 kilogrammes à la balance. Chose impensable quand on l’avait récupéré chez son défunt maître.

« Un garçon si doux et heureux »

Au fil du temps, lui et Nicole Burn se sont attachés l’un à l’autre. Alors, dès qu’elle a su que Seb pouvait être adopté, elle a fait le nécessaire pour devenir officiellement sa nouvelle propriétaire.



RSPCA

« J'ai grandi avec des Colleys à poil long, donc je connais bien la race. C'est un garçon si doux et heureux. Je me suis tout de suite liée à lui, et maintenant il est toujours à mes côtés », dit-elle.

Depuis, Seb l’accompagne tous les jours sur son lieu de travail à la clinique.

