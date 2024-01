Une association s'emploie à offrir un nouveau départ à 2 chiots découverts abandonnés dans une boîte aux lettres

L’année 2024 vient à peine de commencer et les associations sont déjà sur le qui-vive, les appels à l’aide concernant des animaux abandonnés reprenant de plus belle. Mercredi matin, ce sont 2 chiots qui ont été découverts par un facteur dans une boîte aux lettres commerciale.

C’est une bien triste découverte qui a été faite dans une boîte au bureau de poste de Troy, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis). 2 chiots croisés Pitbulls y avaient, en effet, été abandonnés, rapportait ClickOnDetroit le mercredi 3 janvier.

Le facteur qui les a trouvés a aussitôt contacté l’association locale de protection animale No Dogs Left Behind. Cette dernière, basée dans la ville voisine de Berkley, avait été fondée une dizaine d’années plus tôt par Stacey et Sam Jerome.

Les 2 jeunes canidés mâles étaient dans un triste état. D’après les Jerome, ils étaient, en effet, couverts d’excréments, d’urine et de toutes sortes de saletés. Par ailleurs, les chiots étaient déshydratés, affamés et frigorifiés.

« Ils n’ont pas trop aimé leur premier bain », indique Stacey Krahe Jerome, mais il leur fallait bien passer par là. D’ailleurs, ils se sentaient nettement mieux par la suite. A présent, les rescapés sont propres, au chaud, repus et au calme.

Confiés à une famille d’accueil et adoptables dans quelques semaines

L’équipe de No Dogs Left Behind les a confiés à une famille d’accueil. Les chiots devraient également être vus par un vétérinaire sous peu.

D’après Stacey Krahe Jerome, ils ne pourront pas être proposés à l’adoption avant un mois. Son association lance un appel aux dons pour l’aider à continuer de prendre soin d’eux et des autres chiens qu’elle a pris en charge. Ce sont surtout les frais vétérinaires qui sont élevés.



No Dogs Left Behind / Facebook

Les 2 jeunes croisés Pitbulls n’ont pas encore reçu de noms, mais ils pourraient être appelés Mike et Ike, toujours selon ClickOnDetroit.

Victimes d’abandon, les petits quadrupèdes au pelage bringé ont eu la chance d’avoir été découverts à temps et recueillis rapidement. Ils peuvent à présent aspirer à un avenir radieux grâce au facteur qui les a sauvés et à No Dogs Left Behind.