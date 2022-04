Une Anglaise trouve que son Shih Tzu ressemble à Boris Johnson et le prénomme comme son Premier ministre

Une Anglaise trouve que son Shih Tzu ressemble à Boris Johnson et le prénomme comme son Premier ministre

Avant qu’il ne devienne Premier ministre, Boris Johnson avait inspiré la famille d’un Shih Tzu lorsqu’elle cherchait un nom pour ce dernier au moment de son adoption. Aujourd’hui, lorsque la propriétaire appelle le chien en public, les gens lui lancent de drôles de regards ou éclatent de rire.

Pour une habitante du Northamptonshire, son chien ressemble à l’actuel Premier ministre britannique, ce qui l’a amenée à l’appeler Boris. Ce qui suscite toutes sortes de réactions, amusées le plus souvent, quand elle prononce son nom. Un récit rapporté par le Mirror.



borisjohnsonuk / Instagram

Joanna Nicol, 42 ans, vit et travaille comme infirmière à Kettering, à près de 100 kilomètres au nord de Londres. Sa famille comprend 2 chats et 2 chiens, les canidés s’appelant Barney et Boris. Le nom de ce dernier n’a pas été choisi au hasard, mais en référence à Boris Johnson.

Joanna Nicol trouve, en effet, que son Shih Tzu de 5 ans ressemble au locataire du 10 Downing Street, notamment en raison de son look capillaire. Elle pense également que son chien et l’homme d’Etat sont comparables sur le plan du caractère.



Caters/Mirror

Elle décrit son ami à 4 pattes comme étant un « vieil homme grincheux » et « ne supportant pas les autres chiens », quoiqu’obéissant et s’entendant très bien avec les humains, surtout les enfants. Par ailleurs, sa propriétaire doit l’emmener au salon de toilettage toutes les 7 semaines parce que son poil est « incontrôlable ».

A lire aussi : Malgré sa cécité, ce chien croque la vie à pleine dent et adore courir après une balle ! (Vidéo)

« Quand nous l’appelons, les gens se mettent à rire »

Joanna Nicol raconte qu’elle avait eu l’idée de lui donner ce nom dès son adoption : « Quand nous sommes allés le voir alors qu’il était un chiot, nous avons remarqué cette tête abondamment recouverte de franges blondes. Alors nous avons décidé de l'appeler Boris dès le départ avant même que Boris Johnson ne devienne Premier ministre. »

Un nom qui ne manque pas du surprendre autour d’eux. « Quand nous l’appelons dans le parc, les gens se mettent à rire et trouvent son nom hilarant », dit-elle à ce sujet.

« Nous ne l'aurions jamais nommé Boris si nous avions pensé qu'il deviendrait Premier ministre », précise toutefois Joanna Nicol.