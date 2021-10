Une amoureuse des animaux construit un manoir pour les chiens qu'elle sauve et soigne chez elle

Certaines personnes doté d'un grand cœur, à l'instar de Susie Elliot, sont prêtes à dépenser du temps et de l'argent pour aider les animaux dans le besoin. La résidente de Wharton (Texas, États-Unis), a érigé un petit manoir pour accueillir des chiens dans les meilleures conditions.

Pendant qu'un couple d'Australiens a transformé sa propriété en un sanctuaire où les chiens seniors vivent leurs derniers jours en paix, Susie Elliott a construit un « manoir pour chiens errants » dans sa propre demeure.

L'Américaine, âgée de 63 ans, sauve et accueille des chiens chez elle le temps de leur trouver un nouveau foyer aimant pour toujours.

Afin que leur séjour se déroule pour le mieux et qu'ils profitent de leur propre espace pour se détendre, elle a sorti 400 $ (soit un peu moins de 350 €) de sa poche. Après 3 mois de travaux, le Hound Dog Hotel a ouvert ses portes à 16 animaux, rapporte Mirror.

Un endroit agréable à vivre

La généreuse dame a pris en charge la conception du bâtiment. Son époux, David, s'est attaqué au travail manuel. Le Hound Dog Hotel s'avère un véritable palace pour leurs petits protégés.

En plus des 2 étages, de lampes, de vitraux, d'un balcon et d'une rampe pour aider les sujets âgés à entrer, les constructeurs ont pris soin de décorer les murs et de placer des coussins douillets.

Les fenêtres colorées ont coûté à elles seules 100 $ (environ 86 €) et le plancher 50 $ (environ 43 €). Le reste du budget a été consacré à l'éclairage, aux décorations et aux meubles.

L'Américaine a agi par amour

Les résidents à 4 pattes bénéficient d'une maison tout confort, où ils peuvent se sentir complètement à l'aise. Après avoir traversé des épreuves difficiles au cours de leur vie, ils goûtent à un bonheur amplement mérité. Leurs bienfaiteurs les chouchoutent au quotidien.

« Certains d'entre eux allaient être euthanasiés avant que je ne les sauve, certains ont des problèmes de santé et d'autres ont été maltraités », a déclaré Susie Elliott. « La langue que je parle est celle de l'amour, j'aime aider les animaux. »

