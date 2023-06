Une ambulancière ayant découvert une chienne à l'arrière de son véhicule se lance à la recherche de sa famille

Alors qu’elle et ses collègues prenaient un patient en charge, une ambulancière a été surprise de trouver un passager poilu à bord de son véhicule. C’était une chienne recherchée désespérément par ses propriétaires depuis de longs mois. La jeune femme ne le savait pas encore, et elle en a bien pris soin.

Ce sont de magnifiques retrouvailles qui ont eu lieu récemment dans la région de Powys au pays de Galles. Une chienne disparue 8 mois plus tôt était enfin de retour auprès des siens grâce à une secouriste, rapportait la BBC.

Alex est ambulancière à Wolverhampton, dans l’ouest de l’Angleterre. Un soir, elle effectuait une intervention avec ses collègues quand, en revenant vers son ambulance, elle s’est rendu compte qu’un passager surprise venait d’y être déposé.

Une chienne Cocker Anglais à la robe noire était, en effet, sagement assise à l’arrière du véhicule. Alex l’a alors emmenée chez elle après le travail, où elle l’a lavée et nourrie. Le lendemain matin, l’ambulancière l’a conduite chez le vétérinaire.



Emma Darling / Petlog

En l’examinant, le praticien a passé le quadrupède au lecteur de puce d’identification. Grâce au dispositif, il a obtenu les coordonnées de la propriétaire de l’animal qu’il a aussitôt contactée.



Emma Darling / Petlog

« Honnêtement, je n’arrive pas à pas croire ce qui s'est passé », confie Emma Darling, mère de famille de 45 ans, à la BBC. Il lui a fallu du temps pour réaliser ce que le vétérinaire venait de lui annoncer au téléphone.

Cela faisait 8 mois qu’elle cherchait sa chienne Jazz sans relâche, inondant les réseaux sociaux de publications à son sujet, distribuant et placardant un nombre incalculable d’affiches et sillonnant son quartier et ceux alentours dans l’Est du pays de Galles. Plus de 80 kilomètres séparent sa maison et donc le lieu de la disparition de la Cocker, de l’endroit où elle a été retrouvée.

« Le lendemain [de la fugue], nous avions commencé à penser qu'elle avait peut-être été volée, car elle n'était toujours pas revenue », relate Emma Darling. Sa famille se demandait en permanence où Jazz pouvait bien se trouver, si elle était bien traitée et nourrie, si elle avait la possibilité de s’abriter des éléments.

Un « ange » nommé Alex

La maîtresse de la chienne avait même perdu l’appétit, et par moments, avait l’impression que sa tête « était sur le point d’exploser » à cause de l’inquiétude qu’elle ressentait. Elle pleurait souvent et ses 2 filles étaient tout aussi inconsolables.

Jusqu’à cet appel inespéré de la clinique vétérinaire, consécutif à l’acte plein de noblesse et de bienveillance d’Alex. Cette dernière qu’Emma Darling qualifie d’ailleurs d’« ange ».

Emma Darling / Petlog

« Jazz était trempée et épuisée, avec des algues sur son pelage, détaille sa propriétaire. Alex pense qu'elle a peut-être été jetée dans le canal voisin ». Quoi qu’il en soit, cette mésaventure n’est plus qu’un mauvais souvenir pour la chienne et sa famille, qui peuvent désormais rattraper le temps perdu.