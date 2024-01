Une adolescente rédige un CV et une lettre de motivation pour convaincre sa mère d’adopter un chien

Un animal de compagnie apporte de la joie et du bonheur au quotidien, mais l’accueillir dans sa vie est aussi une grande responsabilité. Ce n’est pas une décision à prendre à la légère, et Kayla en était consciente. Alors, pour prouver à sa mère qu’elle était capable de prendre soin d’un chien, elle a fait preuve d’une grande inventivité.

Kayla Severi, une adolescente de 18 ans, est l’heureuse propriétaire d’un Staffordshire Bull Terrier nommé Bandit. Elle a dû ruser pour l’intégrer au foyer, car elle vivait chez sa mère et celle-ci ne voulait pas d’un nouveau chien chez elle. Mais, pleine de ressources, la jeune femme a trouvé le moyen de la convaincre.

Elle voulait un chiot « plus que tout au monde », relayait The Mirror. Sa famille en avait déjà 2, mais elle souhaitait s’occuper de son propre animal et le voir grandir. Le problème était qu’elle vivait toujours chez sa maman, donc elle devait se soumettre à ses règles. Et celles-ci étaient claires : pas de nouveau chien dans la maison.

Kayla Severi / Facebook

« Je ne voulais pas abandonner aussi facilement »

La femme a été catégorique lorsque sa fille lui a demandé si elle pouvait s’en offrir un. Mais Kayla n’a pas baissé les bras, réfléchissant de quelle façon elle pourrait la faire changer d’avis. Elle savait qu’elle était assez mature pour s’occuper seule d’une boule de poils et souhaitait que sa mère lui fasse confiance.

Pour cela, elle a eu la brillante idée de lister toutes ses compétences sous forme de CV. Pour appuyer sa candidature au poste de « propriétaire de chien professionnel », elle a rédigé une lettre de motivation. Enfin, elle a joint un essai de 800 mots aux autres documents, mentionnant les bienfaits d’un animal sur la santé mentale et la vie quotidienne de manière générale.

Kayla Severi / Caters News

« Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que mon idée fonctionne »

Kayla a soigneusement placé ses feuilles sur la table de la cuisine en ajoutant quelques bonbons pour soudoyer sa mère. Lorsque cette dernière est rentrée, elle a « éclaté de rire » en voyant le travail de son enfant. Elle est toutefois restée sur ses positions, mais a pris soin de lire les fiches de l’adolescente.

Finalement, la détermination de cette dernière a porté ses fruits. Après quelques jours, sa mère a décidé de céder, pour son plus grand bonheur. Kayla a acheté un chien avec son propre argent, longuement économisé grâce à son travail de pizzaïolo. Très fière d’avoir persuadé sa maman grâce à sa technique, elle recommande aux autres enfants de l’utiliser s’ils souhaitent acquérir un animal de compagnie.