Une action coup de poing de la SPA avec des humains déguisés en chiens et chats abandonnés dans toute la ville

Des chiens et des chats sur les bords des routes, attachés à des poteaux ou enfermés dans des cages… Les animaux en question n’étaient que des bénévoles déguisés ou des peluches, mais ces mises en scène organisées par la SPA La Louvière rappellent le triste sort des animaux abandonnés.

L’équipe de la SPA La Louvière, en Wallonie, a profité de la Journée mondiale des animaux pour mener une campagne de sensibilisation contre l’abandon hors du commun, comme le rapportait le site belge SudInfo ce lundi 4 octobre.

Les bénévoles du refuge situé dans la province de Hainaut et à 50 km de Bruxelles se sont déguisés en chiens et en chats abandonnés. Ils se sont positionnés en divers endroits clés de la ville pour attirer l’attention des passants et faire en sorte que ces derniers voient les messages appelant à stopper les abandons et la maltraitance.



SPA La Louvière / Facebook

Gaëtan Sgualdino, président de l’association, ainsi que Dylan, Conchentina, Florina, Patricia, Euridice, Léa et Sarah se sont mobilisé tôt dans la journée pour organiser cet évènement. Une vidéo postée sur la page Facebook du refuge retrace cette action.

« Plus de 3000 animaux en refuges actuellement », pouvait-on lire sur l’écriteau jouxtant une cage dans laquelle un bénévole déguisé en Saint-Bernard était enfermé, à la sortie de l’autoroute. Le faux chien tenait une pancarte demandant qu’on le sorte de là.



SPA La Louvière / Facebook

Ailleurs dans la ville, un autre membre de la SPA louviéroise se faisait passer pour un chat abandonné dans un carton. A côté de lui, un panneau dénonçant les élevages clandestins et les ventes et dons irresponsables de félins sur Internet.



SPA La Louvière / Facebook

« Abandonné pour avoir vomi sur la PS4 »

Attaché à un poteau au bord de la route, un faux chien aux airs de Pluto brandissait une pancarte dont une face appelait à l’aide l’autre et invitait à des câlins gratuits.



SPA La Louvière / Facebook

Plus loin, couché sur le trottoir, un « congénère » était abandonné pour « avoir vomi sur la PS4 ».

A lire aussi : L'attendrissant hommage d'un guitariste à sa plus grande fan, une femelle Golden Retriever (vidéo)



SPA La Louvière / Facebook

Un peu à la manière de Rémi Gaillard, Gaëtan Sgualdino et son staff de bénévoles ont eu une initiative très remarquée au vu de la réaction des passants. On a ainsi pu voir des piétons s’arrêter et même enlacer les faux animaux, ou encore des automobilistes klaxonner en signe de soutien.