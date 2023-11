Un vétérinaire globe-trotteur rejoint La Touche Animale, le show des amoureux des animaux

Pour son grand retour, La Touche Animale accueille un nouvel intervenant régulier aux côtés de Yoann Latouche. Il s’agit du Dr Sylvain Hawawini, vétérinaire exerçant à Paris après avoir travaillé dans plus d’un pays auprès d’animaux sauvages et domestiques. Thème de cet épisode : les urgences vétérinaires.

Yoann Latouche et son show La Touche Animale, dédié aux amoureux des animaux, reviennent avec une grande nouveauté. L’animation de ce rendez-vous se fera désormais en binôme, puisque le vétérinaire Sylvain Hawawini, alias dr_shawa_vet sur Instagram, s’est joint à l’aventure.

Il sera présent à chacun des épisodes pour apporter son expertise et répondre aux questions des internautes sur la santé, le bien-être, le comportement de leurs animaux et bien d’autres aspects.



dr_shawa_vet & yoannlatouche / Instagram

Mardi dernier (14 novembre), Yoann Latouche et Sylvain Hawawini ont abordé le thème des urgences vétérinaires. Voici le replay :

Véritable globe-trotteur et passionné de faune sauvage, Sylvain Hawawini a exercé notamment en Zambie et au Maroc, avant de s’établir définitivement à Paris. S’appuyant sur son expérience, il s’est tenu à la disposition des internautes pour répondre à leurs questions ayant trait aux situations d’urgence rencontrées ou susceptibles d’être rencontrées avec les animaux de compagnie.

Les bons réflexes à avoir

Quand peut-on estimer que le mal dont souffre l’animal constitue une urgence vétérinaire ? Quels sont les symptômes à prendre en compte dans ces cas ? Quelle attitude avoir ou quels gestes pratiquer sur son compagnon à fourrure si un accident survenait ?

Dr Shawa en a parlé de manière claire et détaillée en évoquant différents évènements tels que la chute d’un chat depuis un étage élevé, l’ingestion d’un corps étranger par un chien, l’intoxication (consommation de chocolat), l’obstruction des voies urinaires chez les félins ou encore la torsion / dilatation de l’estomac chez nos amis canidés.

Le conseil général donné par le vétérinaire dans ces situations est de réagir rapidement en contactant la clinique vétérinaire, afin qu’elle prépare l’accueil de l’animal, et de l’y emmener le plus vite possible.

En ce qui concerne les premiers secours à effectuer, le Dr Hawawini indique qu’ils peuvent certes être salvateurs dans certains cas, mais leur efficacité demeure limitée sans les soins nécessaires qui doivent être entrepris conjointement, comme la pose d’une sonde trachéale. Le mieux est donc de faire en sorte que le chien ou le chat soit admis en clinique rapidement.

Reconnaître les signes d’une urgence

En parlant de secours d’urgence, Yoann Latouche a cité un outil extrêmement intéressant, notamment lorsqu’on est en déplacement ou en voyage avec son animal. C’est la trousse de premiers soins proposée par Element Vet.

Il est donc essentiel de savoir reconnaître les symptômes d’une urgence en observant son animal de compagnie victime de malaise ou d’accident, ce qui n’est pas toujours évident. Sur ce point, Dr Milou est une autre des solutions évoquées par Yoann Latouche. Il s’agit d’un service en ligne permettant de poser ses questions à des vétérinaires via messagerie instantanée et de faire venir un praticien chez soi.

Rendez-vous le mardi 21 novembre à 18h en direct sur Instagram pour le prochain numéro de La Touche Animale avec Yoann Latouche, le Dr Sylvain Hawawini et leur invité.