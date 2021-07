Un vétéran décide d'adopter un chien sans oreilles vivant à des milliers de kilomètres

Un ancien membre de la marine et son épouse, qui habitent à Loveland (Colorado, États-Unis), ont décidé d'agrandir leur famille. Leur choix s'est porté sur un chien particulier, originaire d'Afghanistan.

Certaines personnes visitent des refuges locaux pour adopter un animal. Tyler et Brooke Pesek ont effectué des recherches bien plus loin, à des milliers de kilomètres de leur domicile. Au cours de leur démarche, ils ont découvert le Kabul Small Animal Rescue. L'organisme, basé à Kaboul en Afghanistan, vient en aide aux chats et aux chiens en détresse en leur offrant une vie meilleure à l'international.

Pour l'ancien combattant ayant servi 6 ans dans la marine à Bahreïn, un petit État insulaire situé à l'est de l'Arabie saoudite, l'adoption d'un chien en provenance d'un pays marqué par la guerre et la violence au cours des dernières années était une action importante.

« C'était la bonne chose à faire », a déclaré sa compagne à Loveland Reporter-Herald. « Ils ont vraiment besoin d'aide pour se rendre dans un meilleur endroit. »

Le couple est heureux d'avoir sauvé une vie

Quelques semaines après avoir contacté l'association, Tyler et Brooke Pesek ont accueilli Appa, âgée d'un an et demi.

La chienne a été trouvée dans les rues de son pays, alors qu'elle n'avait que 3 mois seulement. En plus d'être atteinte de la gale, ses oreilles et une partie de sa queue ont été coupées. Les bénévoles l'ont récupérée et soignée.

Aujourd'hui, elle profite de la vie auprès de ses nouveaux propriétaires. Elle jouit d'une excellente santé et se révèle une véritable boule d'énergie. Heureuse, elle adore s'amuser.

Tyler Pesek a expliqué que la collaboration avec des organismes comme Kabul Small Animal Rescue, permet de sauver des animaux d'une situation mauvaise et potentiellement mortelle. « Nous ne nous rendons pas compte du nombre d'animaux qui doivent être secourus », a ajouté sa femme.

Tyler Pesek est d'autant plus satisfait : en tant qu'adulte, c'est la première fois qu'il a un chien.