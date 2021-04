Un toiletteur sauve la vie d'un homme inquiet de ne pas le voir revenir chercher son chien au salon

Pris d’un malaise, le propriétaire d’un chien a été sauvé in extremis après l’alerte donnée par le toiletteur. L’homme n’était pas venu récupérer son animal au salon de toilettage, ce qui avait suscité l’inquiétude du professionnel.

Un propriétaire canin a été sauvé de justesse grâce à un toiletteur travaillant dans l’un des salons de la chaîne PetSmart à Omaha, dans l’Etat du Nebraska (Centre des Etats-Unis), rapporte CNN ce mercredi.

C’est la Nebraska Humane Society qui a livré les détails de ce sauvetage en début de semaine via Twitter.

L’association explique que, d’après le toiletteur en question, le maître de la chienne qu’il toilettait est un client régulier et qui s’occupe très bien de son animal de compagnie. Il précise que « tout paraissait normal quand il a déposé son chien » au salon.

La séance de toilettage terminée, le maître du quadrupède n’est pas venu chercher la chienne, qui répond au nom de Lola. Comme ce n’était pas dans ses habitudes de tarder à récupérer le canidé, PetSmart a cherché à le contacter, mais il était injoignable.

L’établissement a alors appelé le service de contrôle des animaux local, dont l’agente Kisha Witherspoon en a informé, à son tour, Misty Binau, enquêtrice à la Nebraska Humane Society. Cette dernière s’est rendue au domicile du propriétaire de Lola, mais n’a pas eu de réponse. Misty Binau en a averti la police locale et un officier est arrivé peu après. En entrant dans l’appartement, il a découvert le maître de la chienne par terre, mal en point après avoir eu une crise.

L’homme a rapidement été pris en charge et hospitalisé. Quant à sa chienne, elle a été confiée à sa famille jusqu’à la sortie de son propriétaire de l’hôpital.

« Nous sommes fiers de l’officier Witherspoon pour son intuition, ainsi que de l’officier Binau et de l’opératrice Bieranowski pour leur suivi rapide », peut-on lire dans l’un des tweets de la Nebraska Humane Society. Le toiletteur mérite également d’être applaudi.

Officer Binau went to the owner’s home and was unable to get a response, so she notified Omaha Police. Dispatcher Julie Bieranowski also called Omaha Fire Department for EMS services. The pet owner was found lying in distress in his apartment after suffering a medical episode. pic.twitter.com/0oZMtox4xe