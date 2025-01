Un témoin change le destin d'un chien âgé et sourd qui vivait enchaîné dans un enclos

En tant que chien domestique âgé, Kristoff devait profiter d’une belle retraite au sein d’une maison chaleureuse. Toutefois, il n’en était rien. Le quadrupède sourd a été enchaîné dans un enclos et a subi les intempéries dans l’indifférence générale. Ce quotidien morose a basculé quand un témoin s’est inquiété pour lui.

Le 25 décembre dernier, les membres du refuge Monmouth County de la SPCA, ont partagé des photos affligeantes. Les internautes découvraient le triste minois d’un chien âgé nommé Kristoff. Lequel était détenu par son maître dans des conditions difficiles. Heureusement, des bienfaiteurs se sont mobilisés pour le sortir de cet enfer.

Un témoin a découvert l’animal enchaîné dans un enclos tandis que la température extérieure était passée sous la barre de zéro. Le pauvre chien était âgé, sourd et survivait dans des conditions déplorables. Cette vision affligeante a poussé le passant à contacter la SPCA pour effectuer un signalement. Une équipe s’est rendue sur place afin de rencontrer l’animal.

Monmouth County SPCA / Facebook

Un quotidien difficile

Les sauveteurs ont fait la rencontre de Kristoff et ont immédiatement été saisis d’empathie pour le canidé. Ils l’ont récupéré et l’ont pris en charge pour le placer en sécurité dans leurs locaux. Ils ont par ailleurs découvert qu’il était sourd et ont compris qu’il avait certainement vécu un stress constant en vivant dans de telles conditions. Heureusement pour lui, ce quotidien difficile faisait désormais partie du passé.

Kristoff a été chouchouté par le personnel du chenil et s’est doucement détendu : « Même le Père Noël est venu aujourd'hui pour lui offrir du poulet comme friandise des fêtes. Nous faisons tout notre possible pour garder Kristoff à l'aise et tenir tout le monde au courant de ses progrès », partageait un porte-parole du refuge dans un témoignage rapporté par Patch.

Une fois remis de ses émotions, Kristoff pourra être placé à l’adoption pour rejoindre une famille aimante et enfin profiter de sa retraite. En attendant, il reste entre les bonnes mains de ses bienfaiteurs. Lesquels ont vivement remercié la personne à l’origine du signalement, sans qui ce sauvetage n’aurait peut-être pas eu lieu : « Nous sommes tellement reconnaissants que quelqu'un ait appelé notre ligne d'assistance dédiée la cruauté à temps pour que nos agents puissent intervenir », partageait le refuge. Lequel a indiqué que le propriétaire du chien allait devoir répondre de ses actes devant la justice.