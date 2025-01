Un Teckel de 10 ans survit dans une forêt tropicale pendant 13 jours de fugue

Amanda Haines avait abandonné tout espoir de revoir Slinky, son Teckel de 10 ans, lorsque celui-ci a subitement disparu dans la forêt tropicale qui entoure sa maison de Julatten (Australie). Heureusement, des miracles parfois se produisent…

Une disparition inquiétante

Le 17 décembre dernier, c’est un banal accident qui a permis à Slinky de s’échapper dans la forêt. Un courant d’air avait en effet fermé la porte et le toutou était alors libre de disparaître sans laisser de trace.

© Amanda Haines / Facebook

Après avoir passé des jours à parcourir la forêt tropicale avec l'aide des voisins et des amis, Amanda et son compagnon Edan ont commencé à accepter la réalité déchirante de la disparition définitive de Slinky.

« Les chances de survie d'un petit teckel de 5 kg là-bas n'étaient pas vraiment en sa faveur », a déclaré Amanda au média Newsport. « Notre région abrite des casoars, des serpents, de grands pythons et des varans. Au fil des jours, il semblait impossible qu'il soit encore en vie. »

© Amanda Haines / Facebook

Pour retrouver un peu de joie avec son autre Teckel de 9 ans, Domino, le couple a décidé de quitter la ville quelques temps, sans espoir de revoir Slinky.

Une merveilleuse nouvelle

Alors qu’ils se trouvaient à Airlie Beach à 10 heures de route de chez eux, Amanda et Edan ont reçu un appel qui a tout changé. La fille de leur voisin avait repéré Slinky errant dans leur jardin, 13 jours après sa disparition. Il boitait et était visiblement blessé, mais il était vivant !

Pendant que leurs voisins avaient réussi à capturer le petit chien pour l’emmener d’urgence chez le vétérinaire, le couple faisait ses bagages pour rentrer au plus vite.

© Amanda Haines / Facebook

« Slinky a quelques cicatrices de combat : une abrasion sur le dos probablement due à une attaque de varan, quelques petites blessures, une infection oculaire et a évidemment perdu beaucoup de condition physique et n'est plus que peau et os. Mais dans l’ensemble, il est dans une forme étonnamment bonne pour tout ce qu’il a traversé. », a déclaré Amanda.

© Amanda Haines / Newsport

La jeune femme et son compagnon ont exprimé leur gratitude à leur entourage pour l'aide apportée lors de la recherche de Slinky et savourent désormais la pure joie provoquée par son retour. Le voyage de guérison de ce chien courageux ne fait que commencer et on ne doute pas que ce petit guerrier retrouve bientôt la pleine santé.